Oyarzabal: A Arábia Saudita me proporcionou uma das minhas melhores partidas

O atacante espanhol Mikel Oyarzabal viveu os dois lados opostos da Copa do Mundo em menos de uma semana; após um início discreto e uma participação na partida de estreia contra Cabo Verde, na qual não tocou na bola durante a primeira meia hora, o atacante espanhol se destacou no confronto seguinte contra a Arábia Saudita, conseguindo marcar dois gols e dar uma assistência apenas nos primeiros 30 minutos da partida.

Oyarzabal falou sobre sua condição física em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, afirmando, segundo o jornal espanhol “Marca”: “Estou bem. Tenho algumas dores, mas como qualquer outra pessoa; todo jogador tem algo que precisa de cuidados extras. No último jogo, não tinha certeza do que iria acontecer, mas tudo correu bem.”

Sobre a identidade dos possíveis adversários nas próximas fases, ele comentou: “É impossível não pensar nisso e não assistir aos jogos, mas ainda há um longo caminho a percorrer e isso não está nas nossas mãos; temos que esperar até que tudo esteja decidido”.

Quanto ao seu futuro e aos rumores de transferência, o atacante espanhol deixou sua posição clara, dizendo: “Estou focado em ajudar o time a vencer nos próximos três dias. Estou onde quero estar, no clube que considero meu lar, que é o Real Sociedad. Minha cabeça não está ocupada com o futuro, mas sim em chegar ao Uruguai na melhor forma possível”.

Sobre as pressões e a responsabilidade que recaem sobre ele como artilheiro da equipe, ele demonstrou grande tranquilidade ao dizer: “Tenho sorte de ter meus companheiros, que sei que são capazes de marcar gols, e estou totalmente tranquilo quanto a isso e confiante em mim mesmo. Não me preocupo com o desempenho individual; o que importa é a equipe”.

Sobre a mudança tática de colocar Olmo atrás dele no lugar de Pedri, ele explicou: “São dois jogadores diferentes e que fazem a diferença, assim como os laterais ou os alas. Assim que você tem um jogador ou outro em qualquer um dos lados, precisa tentar se adaptar. Não vou descobrir nada de novo sobre o Dani ou o Pedri agora; basta se adaptar da melhor maneira possível para obter o melhor desempenho”.

Nesse mesmo contexto, Oyarzabal expressou seu cansaço com as reportagens que o descrevem como um jogador “injustiçado pela mídia”, afirmando: “Estou cansado dessa pergunta. Não me importa o que dizem meus companheiros ou a comissão técnica... Sabemos como funciona o mundo do futebol, e é natural que as pessoas falem, mas não penso nisso.”

Com o mesmo tom contundente, ele comentou sobre a menção de seu nome nos jornais internacionais: “Isso não me importa, não me preocupa nem um pouco, e não vou perder meu tempo me concentrando nisso. Quando você faz algo errado, você sabe disso, e ninguém precisa me dizer; e se alguém tiver que me dizer, vai me dizer aqui dentro (no vestiário), e o mesmo vale quando as coisas estão indo bem.”

Sobre a qualidade dos jogadores ao seu redor e sua vontade de jogar, ele disse: “Se você se cerca dos melhores, é lógico que seu desempenho se beneficia, mas você também precisa se esforçar um pouco mais. Da minha parte, quero jogar e ter o máximo de minutos possível, e me sinto em boa forma”.

Ao analisar os fatores que lhe proporcionam tranquilidade atualmente, ele observou: “Há muito menos coisas que podem me incomodar, pois sei como as coisas funcionam agora. No momento, estou bem, com a saúde em ótimo estado, e minha família me ajuda muito; há cada vez menos coisas que podem me tirar desse equilíbrio”.

Oyarzabal não perdeu a oportunidade de elogiar seu jovem companheiro de equipe, Lamine Yamal, afirmando: “Ele é um dos melhores jogadores do mundo e um dos mais influentes quando a bola está entre seus pés; você se beneficia diretamente do que ele cria e faz do nada”.

Ao abordar o confronto previsto contra o Uruguai, ele alertou: “É uma seleção que tem muita garra e compete com força, além de estar extremamente unida ao seu país. Precisamos nos concentrar em nós mesmos e não deixar que eles nos provoquem ou nos abalem”.

Ao encerrar sua fala, ele voltou a comentar sobre seu desempenho brilhante contra a Arábia Saudita e o estilo tático do técnico Luis de la Fuente, concluindo: “Não sei se foram os melhores 45 minutos da minha carreira. Tive sorte porque a bola caiu na minha frente nessas duas oportunidades, mas gosto de acreditar que já disputei outras partidas em que estive nesse nível. Gosto de interpretar o que acontece em campo e descobrir a melhor maneira de prejudicar o adversário, e tento dar o meu melhor individualmente para ajudar a equipe o máximo possível; ao tentar não atrapalhar os outros em certas situações, você pode oferecer uma grande ajuda”.