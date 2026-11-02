Owen: Chorei amargamente ao deixar o Liverpool rumo ao Real Madrid

Michael Owen, ex-astro do Real Madrid e do Liverpool, revelou bastidores emocionantes de sua transferência para o clube merengue no verão de 2004, afirmando que chorou amargamente enquanto se dirigia ao aeroporto, após perceber que estava prestes a deixar o clube ao qual esteve ligado durante toda a sua carreira no futebol.

O ex-atacante inglês relembrou as memórias de sua transferência para o Real Madrid, em entrevista concedida à revista "FourFourTwo", explicando que a oportunidade de vestir a camisa branca era extremamente tentadora para ele, apesar de que deixar o Liverpool, o clube de sua vida, lhe tenha causado um estado emocional do qual ainda se lembra intensamente até hoje.

Owen disse: "Lembro que chorei amargamente enquanto me dirigia ao aeroporto, e pensava: o que estou deixando para trás?".

Owen tinha 24 anos na época, depois de ter conquistado a Bola de Ouro em 2001 e ter passado toda a sua carreira no futebol com o Liverpool. Ele explicou: "Eu tinha a sensação de que, se eu saísse, já teria passado bastante tempo no Liverpool, e sempre poderia voltar a ele. Por isso pensei que deveria viver a experiência e aproveitá-la".

E acrescentou, explicando os motivos de sua aceitação em se transferir para o Real Madrid: "As estrelas dos galácticos, aquela camisa branca, e a maneira como todos entram em campo como se fossem anjos, além daquele estádio deslumbrante e da cultura diferente".

Durante uma turnê do Liverpool pelos Estados Unidos em preparação para a nova temporada, Owen recebeu uma ligação de seu empresário, que o informou sobre a possibilidade de se transferir para o Real Madrid.

O atacante inglês dividia o quarto com seu companheiro Jamie Carragher, que soube rapidamente do teor da conversa e tentou convencê-lo a recusar a proposta, dizendo-lhe em tom de alerta: "Não vá! Eles têm Raúl, Ronaldo e Fernando Morientes, e você não terá oportunidade de jogar!".

Owen admitiu que estava igualmente dividido entre aceitar e recusar a proposta, mas a oportunidade de viver a experiência no estádio Santiago Bernabéu foi o fator decisivo no fim.

Owen ainda se lembra bem da sensação que o tomou após tomar a decisão, dizendo: "Você conhece aquela sensação quando assina algo e acha que já não há mais como voltar atrás? Quando você diz a si mesmo: meu Deus, o que foi que eu fiz?".

Ainda assim, o astro inglês evita usar a palavra arrependimento ao falar sobre aquele passo.

A passagem de Owen pelo Real Madrid durou apenas uma temporada, a de 2004-2005, na qual disputou 45 partidas e marcou 16 gols, mas não conseguiu firmar-se de forma permanente na escalação titular, dentro de um time que reunia um grupo dos mais destacados astros do futebol mundial. Um ano depois, o atacante inglês voltou ao seu país para se juntar ao Newcastle United.

A saída de Owen do Liverpool não agradou a uma parcela da torcida do clube, antes que sua transferência posterior para o Manchester United, em 2009, levasse a uma piora ainda maior em sua relação com os torcedores do Liverpool.

Ele encerrou sua fala sobre a decisão que deixou um grande impacto em sua carreira no futebol dizendo: "A última coisa em que pensei foi que eu sairia do Liverpool".