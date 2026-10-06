Michael Olise roubou os holofotes durante a vitória da França sobre a Bélgica por 4 a 1 na Liga das Nações da Europa, após entrar como substituto aos 60 minutos e virar a partida de ponta-cabeça ao marcar dois gols e dar uma assistência, conduzindo os "Les Bleus" a um triunfo emocionante depois de estarem perdendo por um gol.

A atuação excepcional do ponta do Bayern de Munique empolgou a torcida do Stade de France, que começou a gritar: "Olise, Bola de Ouro!", em uma cena que trouxe à memória os gritos que acompanharam Ousmane Dembélé antes de ser premiado em 2025.

Olise recebeu amplos elogios da imprensa internacional, enquanto o jornal espanhol "Marca" o descreveu como "a estrela", ao mesmo tempo em que foi comparado à lenda Zinedine Zidane na cobertura do jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

Zidane não ficou de fora da onda de elogios, declarando sobre o jogador do Bayern de Munique: "O que ele faz é simplesmente excepcional", enquanto seu companheiro Andy Diouf exaltou suas qualidades, afirmando que ele é um jogador de altíssimo nível e capaz de mudar o rumo das partidas.

Após o apito final, Olise pareceu constrangido quando questionado sobre os gritos da torcida pedindo que lhe dessem a Bola de Ouro, limitando-se a dizer: "Não tenho nada a dizer", antes de evitar se aprofundar no assunto e se dirigir ao vestiário.

Apesar dos holofotes que o cercaram, o jogador de 24 anos fez questão de destacar o lado coletivo, afirmando que a França enfrentou dificuldades diante da defesa belga fechada, mas continuou pressionando até virar o resultado, elogiando também as ideias de Zidane e o nível apresentado pela seleção ao longo das quatro partidas.

Isso acontece em um momento em que Olise já figura na lista dos 30 indicados à Bola de Ouro 2026, ao lado de nomes de destaque como Lamine Yamal, Harry Kane e Kylian Mbappé, com a cerimônia de premiação marcada para Londres no dia 26 de outubro.