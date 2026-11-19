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Há dúvidas sobre a presença de dois astros do Real Madrid na partida contra o Celta de Vigo, marcada para o próximo sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

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Segundo o jornal "AS", o Real Madrid recebeu de volta os jogadores convocados por suas seleções, com exceção do uruguaio Federico Valverde, que ainda não participou do treino.

Valverde chegou a Madri na tarde desta quinta-feira e foi o único ausente da sessão de treinamento, na qual o técnico português José Mourinho respirou aliviado.

Com exceção do uruguaio, o elenco está em excelente condição física, e a Data Fifa não teve nenhum impacto digno de nota.

Rodrygo e Asensio seguem em recuperação, enquanto os demais treinaram com o grupo desde o início.

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A questão envolvendo Valverde será resolvida amanhã, quando ficará claro se Mourinho, após a travessia do Atlântico (depois da goleada do Uruguai por 5 a 0 sobre a República Dominicana, em Maldonado), prefere dar a ele algum descanso.

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Mas essa não será a única resposta. Também será definido se Bernardo Silva e Tchouaméni estão totalmente prontos para enfrentar o Celta de Vigo no próximo sábado.

Os dois jogadores voltaram com um leve incômodo. A lesão de Aurélien Tchouaméni é na coxa direita, região que já lhe causou problemas durante a Copa do Mundo.

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Ao mesmo tempo, o português voltou com dores musculares da partida contra a Dinamarca.

Ambos começaram a treinar com o grupo na manhã de hoje, mas Mourinho só tomará uma decisão final após o treino de amanhã. O clima geral é de otimismo, sobretudo em relação ao português.

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Quanto aos demais jogadores, tudo correu bem, o que é ótimo, especialmente porque 18 dos 26 atletas (25 do elenco principal mais Tiago) se apresentaram às suas seleções.

Mbappé, Camavinga, Konaté e Tchouaméni estiveram com a França; Huijsen e Cucurella, com a França; Bellingham e Trent, com a Inglaterra; Vinícius e Endrick, com o Brasil; Diomande, com a Costa do Marfim; Güler, com a Turquia; Bernardo Silva, com Portugal; Valverde, com o Uruguai; Dumfries, com a Holanda; e Espi e Tiago, com a seleção sub-21.

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Vinícius e a lesão de Tchouaméni

A lesão do francês Aurélien Tchouaméni dá uma nova chance ao brasileiro Vinícius Júnior de recuperar seu lugar entre os titulares do Real Madrid, já que as ausências no meio-campo abriram espaço para José Mourinho pensar em mudar a distribuição de funções dentro da equipe.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o técnico português estuda escalar Arda Güler e Bernardo Silva como volantes, com Vinícius e Yan Diomande pelas pontas, na tentativa de aproveitar o potencial ofensivo do time merengue na próxima fase.

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A Data Fifa parece ser um ponto de virada importante para Vinícius na atual temporada. O jogador aproveitou o afastamento das competições nacionais, por conta de uma suspensão de quatro partidas, para recuperar o equilíbrio e se afastar da pressão que o cercou nas últimas semanas, antes de voltar a defender a seleção brasileira e apresentar atuações ofensivas marcantes, que lhe devolveram a confiança.

O ponta brasileiro marcou cinco gols em dois amistosos pela seleção, sendo dois contra o Japão e três contra Singapura, mesmo sem ter disputado as duas partidas por completo: jogou 90 minutos na primeira e 60 na segunda, enviando um recado claro de que recuperou o faro de gol e está pronto para brigar por uma vaga de titular no Real Madrid.