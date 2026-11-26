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O Barcelona espera recuperar dois de seus destaques antes do duelo com o Deportivo La Coruña, marcado para o próximo domingo, no estádio Riazor, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Surgiram sinais positivos sobre a recuperação de Rodri e Andreas Christensen das lesões que os afastaram dos jogos nas últimas semanas.

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A comissão técnica do Barcelona, comandada por Hansi Flick, decidiu dar folga aos jogadores na quinta-feira, depois da longa viagem de volta do Azerbaijão após o confronto com o Sabah pela Champions League. O objetivo é recuperar as energias antes de retomar a preparação para a próxima partida.

Mesmo sem treino, o clima no vestiário do Barcelona é de otimismo quanto à possibilidade de Rodri e Christensen estarem disponíveis para o duelo com o Deportivo La Coruña. Os dois jogadores mostraram uma melhora notável na condição física nos últimos dias e estão perto de receber sinal verde para voltar a jogar, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

A dupla deve passar por uma última avaliação médica nesta sexta-feira, quando o elenco retoma os treinos coletivos, para definir se estão em condições de jogar e garantir que possam atuar sem o risco de uma nova lesão.

Os sinais indicam que Rodri está perto de voltar, depois de se recuperar bem de uma lesão leve nos tendões do joelho direito, que o tirou dos últimos jogos. O próprio jogador está otimista com a possibilidade de entrar em campo contra o Deportivo no Riazor.

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Já Christensen apresentou melhora depois de sofrer com um desconforto muscular na panturrilha esquerda, que o deixou fora dos jogos contra o Villarreal e o Sabah. A comissão técnica espera recuperá-lo rapidamente, até porque seu retorno dará a Flick mais opções na defesa nesta próxima fase.

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Por outro lado, a situação de Alejandro Balde ainda precisa ser acompanhada. O lateral terminou o jogo contra o Sabah com dores no tornozelo, o que gera certa preocupação sobre sua presença diante do Deportivo. Seu quadro deve ficar mais claro nos próximos treinos.

As chances de Lamine Yamal jogar contra o Deportivo parecem boas. Ele não viajou com o time para o Azerbaijão nem participou do jogo contra o Sabah, mas estará disponível para a próxima partida, o que representa um reforço importante para Flick no setor ofensivo.

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Tudo isso acontece em um momento em que o Barcelona busca manter a forma técnica e física em meio à sequência apertada de jogos e às várias competições. Flick precisa contar com o maior número possível de jogadores para evitar uma queda de rendimento do time, sobretudo pela importância desta fase da temporada na disputa do Campeonato Espanhol e na competição europeia.

Em contrapartida, está confirmada a ausência de Fermín López contra o Deportivo por suspensão. Xavi Espart e Roony Bardghji também não estarão disponíveis, pois seguem lesionados e ainda não chegaram ao estágio que lhes permita voltar aos treinos coletivos.

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A lista final do Barcelona deve ficar definida após o treino de sexta-feira, que vai determinar a situação de Rodri, Christensen e Balde antes da viagem do time para enfrentar o Deportivo no Riazor, em um novo teste para as opções de Flick e para sua capacidade de lidar com os desfalques.