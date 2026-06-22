“Os últimos detalhes”... Madrid está a um passo de contratar o craque do Paris

O nome de Kang-in Lee, jogador sul-coreano do Paris Saint-Germain (25 anos), voltou a ser associado a uma transferência para o Atlético de Madrid, em uma negociação pela qual ambas as partes demonstram grande interesse, após uma tentativa fracassada na última janela de transferências de inverno, quando o clube parisiense se recusou a abrir mão do jogador, que desempenhou um papel fundamental na conquista do título da Liga dos Campeões pela equipe.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o jogador sul-coreano e o clube da capital espanhola estão totalmente empenhados em concretizar a transação, uma posição que conta com o apoio do Paris Saint-Germain, atual detentor dos direitos do jogador, já que há algum tempo vêm ocorrendo contatos entre as partes, embora as negociações diretas ainda não tenham se iniciado.

Kang In Lee, que atualmente está com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2028, depois que o clube francês pagou 22 milhões de euros ao Real Mallorca em 2023 pelo jogador, cujo valor aumentou significativamente desde então.

De acordo com o site especializado “Transfermarkt”, seu valor de mercado atual é de 28 milhões de euros, mas o clube parisiense busca obter um valor maior, próximo a 35 milhões de euros, o que destaca a diferença financeira em relação ao Atlético de Madrid, que deseja pagar um valor menor, incluindo uma série de bônus vinculados ao desempenho para reduzir os valores fixos.

O Atlético de Madrid definiu Kang In Lee como alvo principal para reforçar o meio-campo, e assim permaneceu mesmo quando o clube estava prestes a contratar Bernardo Silva, que acabou se juntando ao Real Madrid, já que o jogador coreano conseguiu chegar a um acordo entre o técnico Diego Simeone e o diretor esportivo Mateo Alemany.

Alimani conhece o jogador coreano desde a época em que atuaram juntos no Valencia e foi seu principal defensor quando o Atlético de Madrid tentou contratá-lo durante a última janela de transferências de inverno. No entanto, a recusa categórica do Paris Saint-Germain em abrir mão do jogador — em um esforço para não enfraquecer a equipe que conquistou a Liga dos Campeões — frustrou a tentativa.