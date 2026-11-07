O veterano goleiro alemão Manuel Neuer continua escrevendo novos capítulos em sua trajetória excepcional, após alcançar um novo recorde com a camisa do Bayern de Munique, confirmando que a idade não o impediu de seguir brilhando e quebrando marcas nos gramados alemães.

A escalação titular do Bayern de Munique, durante o confronto contra o Mainz neste sábado no estádio Opel Arena, válido pela nona rodada do Campeonato Alemão, contou com a presença do goleiro Manuel Neuer, que entrou para a história pela porta da frente.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", Neuer, aos 40 anos e 225 dias, tornou-se o jogador mais velho da história do Bayern de Munique a atuar em uma partida do Campeonato Alemão.

E o feito do goleiro alemão não parou por aí, pois ele também se tornou o terceiro goleiro mais velho a atuar na história da competição, atrás de Uli Stein, que detém o recorde com 42 anos e 170 dias, e Toni Schumacher, que atuou com 42 anos e 73 dias.

O Bayern de Munique entra no confronto com a moral elevada, após conquistar uma valiosa vitória sobre o Atlético de Madrid, da Espanha, por dois a zero, na quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe bávara havia empatado com o Borussia Dortmund por 2 a 2 na última rodada da Bundesliga, elevando sua pontuação para 18 pontos na liderança da tabela de classificação, empatado com o Dortmund, mas à frente dele pelo saldo de gols.

O Bayern de Munique almeja dar continuidade a seus resultados marcantes fora de casa, após alcançar 30 partidas consecutivas sem derrota como visitante no Campeonato Alemão, somando 22 vitórias e 8 empates.