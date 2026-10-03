"Os números são impressionantes": De la Fuente revela o segredo da Espanha que não cai

Luis de la Fuente, treinador da seleção da Espanha, demonstrou satisfação com a vitória por 3 a 1 sobre a República Tcheca, destacando que sua equipe fez um primeiro tempo brilhante, antes de ter o nível reduzido após o intervalo. Ao mesmo tempo, ele ressaltou a importância de manter a sequência de vitórias, apesar das ausências e das grandes mudanças na escalação.

De la Fuente afirmou após a partida: "Isso destaca aquilo sobre o que falamos repetidamente, que é o nível do futebol de todas as equipes que enfrentamos. Se tiverem o seu melhor dia, qualquer adversário pode te machucar. Todas as equipes têm qualidade".

O treinador espanhol reconheceu que sua equipe perdeu parte da fluidez no segundo tempo, atribuindo isso parcialmente às mudanças que fez e que afetaram o ritmo do jogo.

E disse: "No segundo tempo faltou fluidez. As mudanças quebraram a partida, e perdemos aquele brilho que mostramos durante o primeiro tempo. A equipe ficou um pouco desequilibrada nesse aspecto".

Apesar disso, a queda de desempenho não diminuiu sua satisfação com o resultado, quando disse: "Estamos muito felizes. Mais uma vitória, e os números são impressionantes", em referência à continuidade da sequência invicta da Espanha.

De la Fuente fez questão de ressaltar a capacidade da seleção espanhola de manter seu nível competitivo apesar das grandes mudanças ocorridas na escalação, diante da ausência de vários elementos fundamentais, entre eles Grimaldo, Ferran Torres, Nico Williams e Fabián Ruiz.

E explicou: "Eu queria destacar isso. A equipe não para de crescer, e fornece jogadores para o futuro. Acabamos com apenas um jogador que disputou a final da Copa do Mundo, é uma equipe que ainda desperta muita ambição".

O treinador da Espanha reafirmou sua adesão à política de ampliar o leque de opções e dar oportunidade aos novos elementos, dizendo: "Vamos continuar apostando nessa ideia e nesse modelo", desejando ao mesmo tempo a rápida recuperação de todos os ausentes, acrescentando: "Precisamos que todos estejam em excelente estado".

De la Fuente falou também sobre o lado humano que a partida carregou, depois que o confronto com a Tchéquia marcou seu reencontro com Santi Denia e Pablo Amo, ambos integrantes de sua antiga comissão técnica, e disse: "Temos lembranças maravilhosas juntos. São dois profissionais excelentes".

O treinador espanhol também elogiou o que a seleção tcheca apresentou, apontando sua evolução, sua pressão e sua qualidade, e prevendo um bom futuro para o projeto conduzido por Denia, apesar da derrota diante da Espanha.