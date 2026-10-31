Os números não mentem: Deportivo Alavés ameaça a hegemonia do Barcelona

O Barcelona entra no duelo contra o Deportivo Alavés com a ambição de manter seus bons resultados em casa, quando recebe o adversário, neste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida repleta de números marcantes, entre o desejo dos donos da casa de confirmar sua superioridade histórica e as tentativas dos visitantes de repetir a surpresa do último confronto entre as duas equipes.

A rede "Opta", especializada em estatísticas, revelou um conjunto de números e fatos interessantes que antecedem o jogo, com destaque para o fato de que o Alavés conseguiu interromper a longa série do Barcelona sem derrotas diante dele no Campeonato Espanhol, após vencê-lo por um a zero em maio passado, trazendo de volta à tona uma lembrança rara que só se repetiu uma única vez na história dos confrontos entre as duas equipes.

Aquela derrota havia encerrado uma série de 16 partidas consecutivas do Barcelona sem perder diante do Alavés na competição, ao longo das quais conquistou 14 vitórias e dois empates. A equipe catalã nunca havia perdido duas partidas consecutivas diante do adversário no campeonato, exceto uma única vez, entre os anos de 1999 e 2000.

Em contrapartida, os números históricos no estádio do Barcelona não parecem animadores para o Alavés, que sofre com uma série negativa que se estendeu a 8 partidas consecutivas sem conseguir a vitória fora de casa diante da equipe catalã no campeonato, após ter obtido apenas um empate contra 7 derrotas.

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A última vitória do Alavés no reduto do Barcelona remonta a setembro de 2016, quando venceu pelo placar de 2 a 1, em uma partida na qual Mauricio Pellegrino comandava tecnicamente a equipe, enquanto Luis Enrique estava no banco de reservas dos donos da casa.

O Barcelona, por sua vez, possui um número ofensivo marcante em seu estádio, após ter conseguido marcar nas últimas 36 partidas que disputou em casa no Campeonato Espanhol, com 108 gols, a sua mais longa série de gols em partidas em casa na competição desde 2014, quando marcou em 56 partidas consecutivas, somando 193 gols no total.

Do outro lado, o Alavés vive um período difícil, após fracassar em conquistar a vitória nas últimas 6 partidas no Campeonato Espanhol, tendo obtido apenas dois empates contra 4 derrotas, aproximando-se de uma série negativa que não vivenciava desde janeiro de 2025, quando ficou sem vencer em 7 partidas consecutivas, com 4 empates e 3 derrotas.

As diferenças entre as duas equipes não param nos resultados, mas se estendem ao estilo de jogo e à posse de bola, já que o Barcelona lidera a lista das equipes que mais executam sequências de passes que incluem 10 passes ou mais durante o jogo aberto na atual temporada 2026-2027, tendo feito isso em 245 ocasiões.

Em contrapartida, o Alavés figura entre as equipes que menos executam esse tipo de passe, com um saldo de apenas 54 sequências, e nesse aspecto só o superam o Getafe, com 33 sequências, e o Sevilla, com 51 sequências, o que reflete a clara disparidade na natureza de jogo entre as duas equipes.

A superioridade do Barcelona também se manifesta em sua capacidade de evitar ficar atrás no placar, já que é a equipe que menos passou tempo atrás no placar nas partidas do campeonato nesta temporada, com um total de apenas 43 minutos, além de pertencer a um grupo de cinco clubes que não perderam nenhum ponto após terem saído na frente no placar, ao lado de Levante, Athletic Bilbao, Real Sociedad e Real Madrid.

Entre uma superioridade histórica em casa, uma série de gols excepcional e um sofrimento contínuo do Alavés fora de seu estádio, o confronto parece um novo teste para o Barcelona a fim de confirmar sua vantagem, mas o resultado do jogo de maio passado lembra aos donos da casa que o adversário é capaz de virar o jogo.