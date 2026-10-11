Os números não bastam: a receita especial com que o Barcelona caça talentos

O Barcelona não se limita a números e estatísticas na hora de escolher suas novas contratações. O clube catalão recorre a uma combinação de análise de dados, observação presencial e intuição, além do estudo da personalidade do jogador e de seu ambiente social, segundo revelou João Amaral, chefe do departamento de observação de talentos do clube.

Amaral explicou, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", que a dependência excessiva dos dados pode ocultar detalhes importantes, ressaltando que assistir aos jogadores ao vivo ajuda a identificar aspectos táticos e comportamentais que não aparecem com clareza nas gravações.

Ele apontou que o verdadeiro desafio não está em descobrir jogadores já conhecidos, mas em identificar talentos que se encaixem nas necessidades da equipe e em seu estilo de jogo, enfatizando a importância de os observadores registrarem suas anotações quando percebem indícios de que o atleta possui capacidades excepcionais.

O processo de captação começa, de acordo com Amaral, com a definição das necessidades técnicas, em coordenação entre Deco, diretor esportivo, e o treinador Hansi Flick. Em seguida, o departamento de análise de dados estabelece indicadores específicos para cada posição, a fim de filtrar os candidatos antes de submetê-los a etapas avançadas de observação e comparação com as exigências da comissão técnica.

Amaral revelou que o Barcelona abandonou o sistema de avaliação numérica de zero a dez, em razão de seu caráter subjetivo, substituindo-o por relatórios descritivos que abordam os aspectos físicos, técnicos e táticos, com um resumo do desempenho do jogador ao longo da partida. Ele também destacou que viajar e assistir aos jogos ao vivo são elementos essenciais na metodologia de trabalho dos observadores.

O processo de avaliação não para nos limites do campo: o clube faz questão de conhecer a personalidade do jogador, sua família e seu círculo social, valendo-se de conversas diretas e das redes sociais para compreender sua capacidade de adaptação à equipe e à cidade, bem como o grau de compatibilidade de suas características psicológicas com as exigências do clube.

Nesse contexto, Amaral citou a experiência do atacante brasileiro Vitor Roque, que se juntou ao Barcelona antes de sua chegada ao clube, considerando que suas características se adequavam ao estilo da equipe, mas que o momento de sua transferência foi um dos principais desafios.

Ele explicou que a chegada de Roque durante a janela de transferências de inverno, em plena temporada, o colocou sob pressão imediata para provar suas qualidades e oferecer a contribuição esperada, somada às expectativas ligadas ao valor da negociação.

Amaral encerrou destacando a importância de extrair lições das experiências anteriores: "Se não aprendermos com nossos erros, não vamos evoluir", em referência à necessidade de aproveitar a experiência de Roque nas decisões futuras dentro do Barcelona.



