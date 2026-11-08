Os números falam: Raphinha e Yamal superam sozinhos todo o Atlético de Madrid

A dupla do Barcelona, Raphinha e Lamine Yamal, supera completamente o Atlético de Madrid em número de gols marcados no Campeonato Espanhol nesta temporada.

Juntos, os dois jogadores marcaram 25 gols, contra 22 gols de todo o elenco do clube madrilenho.

Antes do aguardado confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, na noite deste domingo, Raphinha lidera a lista de artilheiros do time catalão na La Liga, com 15 gols, seguido por Lamine Yamal, com 10 gols, formando uma dupla responsável por mais da metade dos gols do Barcelona no campeonato, já que os jogadores do time catalão marcaram 46 gols no total, em 11 partidas.

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O Atlético de Madrid ocupa a terceira posição entre as equipes que mais marcaram gols na competição, com 22 gols, atrás do Real Madrid, dono de 31 gols, e do Barcelona, líder com 46 gols.

E a força da dupla não se limita às partidas que o Barcelona disputa em casa, já que Raphinha e Lamine Yamal marcaram juntos 11 gols fora de seu estádio no campeonato, o mesmo número de gols que o Atlético de Madrid marcou em seu estádio, o Metropolitano, até agora.

Os números também revelam o grande impacto da dupla no ataque do Barcelona, após atingirem juntos a marca de 32 gols em todas as competições, sendo 19 gols de Raphinha e 13 de Lamine Yamal, de um total de 60 gols marcados pelo Blaugrana nas primeiras 15 partidas oficiais desta temporada.

Raphinha lidera a artilharia da La Liga nesta temporada, com 15 gols, seguido pelo astro do Real Madrid, Kylian Mbappé, com 13 gols, depois Yamal, com 10 gols, e atrás dele o brilhante atacante marroquino Yasser Zabiri, com 9 gols.