Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Os números falam: Raphinha e Yamal superam sozinhos todo o Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Raphinha
L. Yamal
Espanha
Brasil

O Barça apresentou uma avalanche ofensiva nos primeiros meses da temporada

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

A dupla do Barcelona, Raphinha e Lamine Yamal, supera completamente o Atlético de Madrid em número de gols marcados no Campeonato Espanhol nesta temporada.

Juntos, os dois jogadores marcaram 25 gols, contra 22 gols de todo o elenco do clube madrilenho.

Antes do aguardado confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, na noite deste domingo, Raphinha lidera a lista de artilheiros do time catalão na La Liga, com 15 gols, seguido por Lamine Yamal, com 10 gols, formando uma dupla responsável por mais da metade dos gols do Barcelona no campeonato, já que os jogadores do time catalão marcaram 46 gols no total, em 11 partidas.

Leia também

Da crise do Marrocos à acusação contra Messi e a Fifa: a Federação Egípcia põe fim às guerras de Hossam Hassan

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

Astro da Bundesliga sonha com o Barcelona: Deco se reúne com seu agente

O Atlético de Madrid ocupa a terceira posição entre as equipes que mais marcaram gols na competição, com 22 gols, atrás do Real Madrid, dono de 31 gols, e do Barcelona, líder com 46 gols.

E a força da dupla não se limita às partidas que o Barcelona disputa em casa, já que Raphinha e Lamine Yamal marcaram juntos 11 gols fora de seu estádio no campeonato, o mesmo número de gols que o Atlético de Madrid marcou em seu estádio, o Metropolitano, até agora.

Os números também revelam o grande impacto da dupla no ataque do Barcelona, após atingirem juntos a marca de 32 gols em todas as competições, sendo 19 gols de Raphinha e 13 de Lamine Yamal, de um total de 60 gols marcados pelo Blaugrana nas primeiras 15 partidas oficiais desta temporada.

Raphinha lidera a artilharia da La Liga nesta temporada, com 15 gols, seguido pelo astro do Real Madrid, Kylian Mbappé, com 13 gols, depois Yamal, com 10 gols, e atrás dele o brilhante atacante marroquino Yasser Zabiri, com 9 gols.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google