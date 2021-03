Os jogos imperdíveis da Copa do Nordeste neste fim de semana

Tem clássico no Ceará, confronto de Brasileirão e duelo de invictos para agitar a quarta rodada

O fim de semana está com uma programação especial para os fãs de futebol que acompanham a Copa do Nordeste. Entre sábado e domingo, a quarta rodada do torneio reserva atrações como o Clássico-Rei, um duelo de Série A do Brasileirão e o confronto de invictos que estão surpreendendo neste início de competição.

Agora, veja a prévia do que te espera no fim de semana de Copa do Nordeste, o maior regional do país.

Clássico-Rei

Fortaleza e Ceará se enfrentam novamente pela Copa do Nordeste (Foto: Divulgação/Fortaleza)

A 4ª rodada começa com Ceará x Fortaleza. Um dos maiores clássicos do Brasil coloca frente a frente o Vozão, líder do Grupo A, diante do Leão, líder do Grupo B e com a melhor campanha geral até aqui. O duelo acontece no Castelão, neste sábado (20), às 16h (horário de Brasília).

A expectativa para o Clássico-Rei é de estreias. Ceará e Fortaleza contrataram muitas caras novas para 2021 e algumas têm tudo para jogar neste fim de semana. Como Enderson Moreira e Guto Ferreira estão fazendo revezamento no elenco por conta do desgaste dos jogadores, a chance de novidades em campo é ainda maior.

Em 2020, o maior clássico cearense foi bem equilibrado. Em sete jogos, cada lado ganhou três vezes e um duelo ficou empatado. Enquanto o Ceará tem a vantagem de jogar em casa, o Fortaleza conta com um momento melhor antes de entrar em campo.

Quem for apostar, aposte em poucos gols. Desde maio de 2015 um Clássico-Rei não tem quatro gols e neste período foram poucos os que tiveram três. Normalmente uma ou duas bolas na rede definem o placar das partidas entre os rivais.

Duelo de Brasileirão

Dois dos maiores times do Nordeste também se enfrentam no regional (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

No mesmo horário do Clássico-Rei acontece o encontro de dois times da Série A do Brasileirão que não estão muito bem na Copa do Nordeste: Bahia x Sport, em Pituaçu. O Tricolor é apenas o 5º colocado do Grupo A com quatro pontos em três jogos. O Leão é o lanterna do Grupo B, com dois empates e uma derrota.

O favoritismo é do Bahia, que joga em casa, tem um elenco mais recheado à disposição e está melhor na temporada. O Sport ainda não conta com muitas de suas peças que renovaram e que foram contratadas e está com dificuldades para montar um time mais competitivo.

Jogo de invictos

INVENCIBILIDADE MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO GARANTIDA! ⚫⚪🤑 pic.twitter.com/nc8MSucelM — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 17, 2021

Treze e ABC duelam às 18h (horário de Brasília), do domingo (21), e um dos invictos da Copa do Nordeste pode cair. Vice-líder do Grupo A, os paraibanos jogam em casa contra o 3º colocado do Grupo B. Depois dos três primeiros jogos, os dois mostraram que podem desafiar os gigantes da região pelo título.

