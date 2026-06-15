Os ingressos para a Copa do Mundo provocam a indignação dos torcedores da seleção saudita

Os preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 geraram descontentamento entre os torcedores sauditas que estão nos Estados Unidos ou que desejam viajar para apoiar a Seleção Saudita durante sua trajetória no torneio mundial.

A Arábia Saudita se prepara para estrear na competição com um confronto difícil contra o Uruguai no Grupo H, que também conta com Espanha e Cabo Verde, em meio a grande interesse da torcida em acompanhar a seleção no maior evento do futebol mundial.

No entanto, o entusiasmo da torcida colidiu com um aumento sem precedentes nos preços dos ingressos no mercado secundário, o que provocou uma onda de indignação entre os torcedores, especialmente devido à dificuldade de conseguir ingressos a preços acessíveis antes dos jogos esperados.

De acordo com uma pesquisa realizada com vários torcedores sauditas, os preços dos ingressos para alguns jogos ultrapassaram a marca de 700 dólares americanos, enquanto os preços dos ingressos para alguns dos grandes confrontos chegaram a cerca de 2.000 dólares, o que foi considerado pelos torcedores um grande fardo financeiro para aqueles que desejam acompanhar o torneio nas arquibancadas.

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Vários torcedores afirmaram que o custo de assistir aos jogos não se limita apenas aos preços dos ingressos, mas se estende às despesas de viagem, hospedagem e transporte entre as cidades americanas anfitriãs, o que torna assistir a mais de um jogo um verdadeiro desafio para muitos torcedores.

Apesar do descontentamento com os preços elevados, os torcedores sauditas continuam a chegar às cidades-sede para apoiar a seleção na Copa do Mundo, na esperança de que a equipe consiga resultados positivos que compensem as dificuldades da viagem e os custos exorbitantes que os torcedores arcam para apoiar a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.