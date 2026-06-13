Os Estados Unidos causam grande impacto na Copa do Mundo com goleada sobre o Paraguai

Os Estados Unidos causaram excelente impressão em sua estreia na Copa do Mundo. No SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, o co-anfitrião venceu por 4 a 1 o Paraguai, que não teve nenhuma chance. Um gol contra e dois gols de Folarin Balogun já garantiram o placar de 3 a 0 no intervalo. Os EUA assumem a liderança do Grupo D, no qual Austrália e Turquia ainda precisam disputar sua primeira partida.

Na seleção dos EUA, o técnico Mauricio Pochettino escalou Sergiño Dest como titular, que atuou em uma função ofensiva pela direita. O ex-jogador do PSV Malik Tillman começou como meia-atacante, enquanto outro conhecido de Eindhoven, Ricardo Pepi, começou no banco e entraria no segundo tempo.

Do lado do Paraguai, Julio Enciso acabou se mostrando em condições de começar. O atacante do RC Strasbourg se lesionou na semana passada contra a Nicarágua, mas a lesão não foi grave. Após uma apresentação de Katy Perry, entre outros, Danny Makkelie apitou o início da partida.

Os EUA tiveram um início de sonho. Weston McKennie iniciou um contra-ataque e passou a bola para Christian Pulisic. O Capitão América driblou com elegância dois paraguaios e cruzou para McKennie, que vinha em profundidade, cujo passe foi desviado para o próprio gol por Damián Bobadilla: 1 a 0.

Os EUA foram imediatamente em busca de mais gols e montaram várias jogadas bonitas em pouco tempo, sem resultado final. O Paraguai estava com as costas contra a parede, embora tenha dado um susto por meio de Ensico. O criativo atacante chutou para fora do gol do goleiro Matt Freese após uma bela jogada.

O intervalo para hidratação no primeiro tempo não alterou o panorama do jogo. Os EUA dominavam e Balogun pensou em marcar o 2 a 0 após mais um ataque perigoso, mas o atacante acabou ficando em posição de impedimento.

Cerca de um minuto e meio depois, Balogun finalmente marcou. O atacante do AS Monaco recebeu a bola da esquerda em uma jogada perfeita e aproveitou o espaço na área para colocar a bola com precisão no canto oposto, passando pelo goleiro Orlando Gill: 2 a 0.

A fome dos americanos não estava saciada e, por meio de Chris Richards (cabeçada para fora) e McKennie (defesa de Gill), a equipe da casa quase chegou ao 3 a 0, antes de Balogun marcar o terceiro gol nos acréscimos do primeiro tempo. O atacante driblou Omar Alderete e mandou a bola no ângulo.

No segundo tempo, os EUA tiveram menos pressa em buscar o gol de Gill. O Paraguai, apesar disso, jogou uma partida praticamente perdida e tentou não deixar o placar piorar. Os sul-americanos conseguiram.

Os EUA estavam menos afiados e pagaram por isso a vinte minutos do fim com um gol sofrido. Após uma disputa aérea vencida na área americana, Enciso cruzou para Mauricio, que finalizou de forma contrária no canto oposto: 3 a 1.

O substituto Ricardo Pepi deveria ter marcado uma assistência logo em seguida, não fosse o fato de Tillman ter decepcionado gravemente com seu chute fraco na área paraguaia. Isso, porém, não incomodou os EUA, que nunca mais passaram por sérios apuros.

No final do tempo de acréscimos, Giovanni Reyna colocou a cereja no bolo. O atacante do Borussia Mönchengladbach chutou com a parte externa do pé direito, mandando a bola com precisão por trás de Gill: 4 a 1. Um início muito convincente, portanto, para os EUA.