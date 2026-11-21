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Depois de Uli Hoeneß e Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge também passou a questionar Jamal Musiala, antes tão elogiado. Sua entrevista veio em péssima hora e revelou muito. Uma opinião.

Foi justamente em 14 de fevereiro que o Bayern de Munique anunciou a renovação do contrato de Jamal Musiala. Justamente no Dia de São Valentim, o dia do amor. E os dirigentes do Bayern, naquele início de 2025, estavam visivelmente encantados. O presidente Herbert Hainer chamou o acordo de "um presente para o clube e seus torcedores" e disse: "Parabéns à nossa direção esportiva e à diretoria. Hoje é um dia muito bom para o Bayern de Munique."

Palavras de outros tempos. Hoje, entre os dirigentes do clube de Munique, parece haver consenso de que aquele Dia de São Valentim de 2025 foi um dia muito ruim para o Bayern.

Musiala, então no auge de sua capacidade e um dos jogadores mais promissores do mundo, teve assegurado um salário anual de 25 milhões de euros ao renovar até 2030. Desde então, também por causa de lesões e problemas de saúde (pelos quais não tem culpa), não conseguiu justificar nem de longe esse valor. E a grande preocupação dos dirigentes é que talvez nunca mais consiga justificá-lo. Por isso, pode ser necessário voltar a discutir seu salário em breve. Em outras palavras: reduzi-lo.

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Os dirigentes do Bayern vêm difundindo essa opinião em uma campanha notável. O influente Uli Hoeneß tomou a dianteira há duas semanas , o presidente da diretoria executiva, Jan-Christian Dreesen, reforçou a mensagem nesta quarta-feira, e Karl-Heinz Rummenigge, que, assim como Hoeneß, integra o conselho de supervisão, Sky usou as palavras mais duras até então após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, na sexta-feira. A campanha revela muito, mas é absolutamente contraproducente na situação atual.

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Rummenigge também prejudica as chances de sucesso em campo

A entrevista de Rummenigge foi o ponto mais negativo de uma noite desastrosa para o Bayern. Em casa, o time não passou de um empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, candidato ao rebaixamento . Além disso, o Bayern perdeu seus dois melhores jogadores, Harry Kane e Michael Olise. Embora as notícias sobre Olise já sejam um pouco mais tranquilizadoras, Kane ficará afastado por três a quatro meses devido a uma ruptura da sindesmose . Com isso, a situação já complicada do ataque fica ainda mais grave. Afinal, Ismael Saibari e Serge Gnabry também desfalcarão a equipe por semanas. Pelo menos Luis Diaz poderá voltar em breve.

A única notícia positiva contra o Köln foi, na verdade, o retorno de Musiala após dois meses afastado por lesão. E foi justamente isso que Rummenigge estragou com sua entrevista, que pareceu muito inoportuna. Por que agravar essa questão justamente agora, quando a situação geral do Bayern já é extremamente delicada?

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A entrevista de Rummenigge foi questionável, por um lado, em relação ao próprio Musiala: o tão aguardado momento positivo do jogador passa a ser acompanhado de dúvidas, e não de confiança. Visto de fora, isso não combina em nada com o Bayern, clube que tradicionalmente dá grande valor à união como uma família. Em vez disso, Musiala acaba sendo exposto como alvo pela própria cúpula.

Pelo menos o técnico Vincent Kompany e Max Eberl, membro da diretoria responsável pelo futebol, defenderam enfaticamente o jogador, tão castigado por lesões, como já haviam feito na entrevista coletiva do dia anterior. Com isso, também evidenciaram divergências internas sobre o caso.

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Deixando de lado Musiala como pessoa, Rummenigge também prejudicou, de modo geral, as chances de sucesso em campo de uma equipe castigada pelos desfalques. Com uma lista tão longa de ausências, Musiala é, neste momento, inevitavelmente uma das poucas esperanças do Bayern. Questioná-lo publicamente justamente agora, e com tamanha veemência, provavelmente não ajudará o jogador a render como a equipe tanto precisa nem, consequentemente, favorecerá os resultados dos próximos jogos.

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O que aconteceu entre o Bayern de Munique e Jamal Musiala?

Independentemente do momento infeliz, a entrevista de Rummenigge deixa mais do que claro que há atritos entre o Bayern e Musiala, ou seus representantes. Durante a renovação ou depois dela, devem ter acontecido coisas com as quais os dirigentes não concordam de forma alguma. Eles precisam ter bons motivos para tomar essa iniciativa que parece orquestrada; caso contrário, não há como explicá-la. Com isso, automaticamente, e provavelmente de forma consciente, abrem espaço para especulações de todo tipo.

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No fim das contas, é bastante incomum que um contrato firmado de comum acordo seja tão questionado pelo clube. Mas, mesmo que os dirigentes considerem o salário de Musiala "não mais viável" caso ele não volte a evoluir, como disse Rummenigge, é difícil entender como poderiam concretizar a redução salarial pretendida.

De qualquer forma, seria uma grande surpresa se Musiala concordasse voluntariamente com isso. Por que concordaria? Contratos são sempre apostas. Algumas dão certo, outras não. Às vezes, o clube sai ganhando; às vezes, o jogador; às vezes, os dois; às vezes, ninguém. Todos precisam conviver com isso, é claro, desde que todas as partes tenham sido honestas umas com as outras na hora de assinar.

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Bayern de Munique: grandes dúvidas sobre a saúde de Jamal Musiala

Resta, por fim, a questão central: a saúde de Musiala, que, especialmente após as palavras de Rummenigge, é motivo de grande preocupação. Ele disse, de fato, sobre o jogador de apenas 23 anos : "O que sabemos, infelizmente, sugere que será difícil ele voltar ao nível que mostrou tantas vezes aqui neste estádio." É uma frase cuja dimensão só fica realmente clara na segunda ou terceira leitura.

A avaliação de Rummenigge está ligada à disfunção neurológica de Musiala, que veio a público no verão, mas já era conhecida havia mais tempo. É possível que os efeitos persistentes da fratura da fíbula sofrida no verão de 2025 também tenham influência. De todo modo, foi surpreendente que Musiala tenha ficado oito semanas afastado por causa da ruptura de fibras musculares sofrida em meados de setembro, um período bem maior do que o normalmente previsto para esse tipo de lesão.