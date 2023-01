Os detalhes do avião do Palmeiras comprado por Leila Pereira

O Embraer E-190 deve ajudar a melhorar a logística e diminuir os custos de viagens do Verdão

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, anunciou em uma reunião de chapas do Conselho Deliberativo que comprou um avião para as viagens do time principal para os jogos fora de casa. O modelo E-190 da Embraer tem capacidade para até 114 pessoas e pode variar entre US$ 45 milhões (R$ 230 milhões) e US$ 60 milhões (R$ 307 milhões).

A aeronave será, oficialmente, da companhia aérea da empresária, Placar Linhas Aéreas S/A, criada em outubro de 2022, junto ao marido José Roberto Lamacchia. No entanto, buscando economizar com custos de viagem e logística, a prioridade de uso será do Verdão, que só vai arcar custos operacionais de seus voos.

Segundo a mandatária, o Palmeiras terá autonomia para decidir sobre datas e horários em que vai usar a aeronave, que servirá para viagens nacionais e internacionais. Além disso, quando não estiver sendo usada pelo Verdão, segundo o ge.com, poderá, a princípio, ser alugada para outros clubes.

Divulgação/Embraer

No site da Embraer, o modelo E-190 é definido como "regional com recursos de linha principal", oferece "economia impressionante" e tem um dos interiores mais espaçosos entre os modelos de corredor único. Veja mais características e especificações do avião!

Como é o novo avião do Palmeiras?

Divulgação/Embraer

O modelo E-190 da Embraer, que pode custar entre US$ 45 milhões (R$ 230 milhões) e US$ 60 milhões (R$ 307 milhões) a depender de especificações, que começou a ser produziu em 2004, é destinado ao transporte de passageiros, podendo carregar de 96 a 114 pessoas por vez - mais dois pilotos e comissários.

A aeronave pode atingir uma velocidade de 871km/h ou 1.004km/h em cruzeiro. Além disso, tem alcance de 4.537km, ou seja, saindo de São Paulo, tem capacidade de viajar para quase qualquer da América do Sul.

Outras especificações: