Em comparação com o show que Luis Diaz havia dado mais cedo naquela noite chuvosa de outono na Allianz Arena, o que veio depois foi bem discreto. Diaz foi um dos últimos jogadores a deixar a área dos vestiários após a vitória do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, pela sexta rodada da Bundesliga. Com o capuz puxado até quase cobrir o rosto, tinha uma expressão que poderia ter aprendido com Michael Olise, o senhor da indiferença. Ao menos levava nas mãos a bola do jogo assinada pelos companheiros, como convém a quem marca três gols. Pouco antes de deixar o estádio, ainda ergueu rapidamente o polegar.

Mas o quanto aquela explosão de desempenho deve ter sido um alívio também para ele já dava para perceber nas comemorações efusivas de seus três gols e dos gols dos companheiros.

Não foi a primeira vez que Luis Diaz marcou três gols pelo Bayern. Em fevereiro, ele já havia feito três na vitória por 5 a 1 sobre o TSG Hoffenheim. Também não foi seu primeiro gol desde que entrou nessa seca em agosto: ele já havia marcado no empate por 3 a 3 com o Viking Stavanger, fora de casa, pela Liga dos Campeões, na terça-feira.

Desta vez, o Bayern de Munique não precisou correr atrás de uma desvantagem logo no início

Ainda assim, após seu primeiro gol contra o Leipzig, de algum modo já estava claro que algo havia destravado. Talvez pela comemoração especialmente efusiva, talvez porque, desta vez, o Bayern não precisou correr atrás de uma desvantagem logo no início. Pelo contrário: abriu o placar relativamente cedo, aos 12 minutos. Diaz poderia até ter marcado no primeiro minuto, mas demorou demais para finalizar depois de um ataque rápido conduzido por Harry Kane e Michael Olise e, assim, perdeu a boa posição para o chute.

Foi a única vez na noite em que ele lembrou o atacante em má fase das últimas semanas, que tentava jogadas complicadas demais em boas posições ou até balançava a rede, mas tinha os gols anulados por impedimento, com razão ou não. Nas quatro primeiras partidas da Bundesliga, havia marcado um gol a partir de um xG de 3,1. Na semana passada, em Augsburg, teve três gols anulados por impedimento.

Agora, depois de abrir o placar, deu a assistência para Aleksandar Pavlovic fazer o 2 a 0, marcou os gols do 4 a 0 e do 6 a 0 e iniciou a jogada do 5 a 0. Foram três gols que tampouco eram necessariamente esperados, já que vieram de um xG de 0,61!

Mas, quando as coisas encaixam, encaixam. Num instante, acabou a seca de gols de Luis Diaz. E, num instante, acabou a ameaça de uma crise de resultados do Bayern de Munique após dois empates consecutivos.

Por que o RB Leipzig foi o adversário ideal para a recuperação do Bayern

É claro que ajudou Diaz e o Bayern, como já mencionado, não terem precisado correr atrás do placar depois de poucos instantes. Certamente ajudou também o fato de que, embora o visitante RB Leipzig seja "ainda uma equipe de absoluta ponta na Alemanha", como disse o diretor esportivo Max Eberl, essa suposta equipe de ponta vinha sofrendo muitos gols: 1 a 5, 0 a 6, 3 a 3 e 1 a 5 foram seus últimos resultados na Bundesliga. Agora, veio o 1 a 6.

O provável terceiro melhor time da Alemanha, que teria até ultrapassado o Bayern na tabela se vencesse, acabou sendo o adversário perfeito para a recuperação do recordista de títulos alemães, que vinha tropeçando um pouco, e de seu atacante até então sem sorte.

O que diz Max Eber sobre Luis Diaz?

Resta a pergunta: como explicar a súbita explosão de gols do colombiano? Max Eberl tinha uma teoria óbvia e bastante plausível, mas que não vai agradar às mesas de bar, ao chanceler Friedrich Merz e a todos os que acham que nós todos, e os jogadores de futebol em especial, já trabalhamos pouco e temos tempo livre demais. "A pausa fez bem a Lucho, as duas semanas de descanso ajudaram", disse ele na zona mista e, mais tarde, na entrevista coletiva, em que substituiu o técnico Vincent Kompany, que estava debilitado.

O Bayern e a federação colombiana haviam concedido a Diaz, que vinha jogando muito, duas semanas de férias especiais após o último jogo do clube em casa pela Bundesliga antes da pausa para as seleções. "Lucho jogou demais na temporada passada, depois ainda veio a Copa do Mundo. A expectativa depois disso era enorme, mas nem tudo estava funcionando. O descanso ajudou, ele está mais revigorado, está pronto", disse Eberl.

Não foi a primeira vez que Kompany e o Bayern concederam férias especiais a Luis Diaz, nem ele foi o único jogador a recebê-las: em dezembro passado, Kompany já havia liberado o atacante por alguns dias, quando ele estava suspenso na Liga dos Campeões por um cartão vermelho. E o lateral Alphonso Davies pôde tirar a lua de mel que havia adiado durante a mais recente pausa para as seleções.

O pessoal das mesas de bar vai ter de aguentar, mas é isso: férias ajudam! Até no meio da temporada.