Prosseguem as negociações entre Barcelona e Manchester City sobre a transferência de Rodri e, após a última proposta apresentada pelo clube catalão na sexta-feira passada, as posições das duas partes se aproximaram significativamente, em meio à expectativa de um acordo definitivo nos próximos dias.

Trabalham para concretizar a negociação tanto o português Deco, diretor esportivo do Barcelona, quanto seu compatriota e homólogo no Manchester City, Hugo Viana.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", a última proposta oficial apresentada pelo Barcelona, após várias ofertas verbais, chegou a 70 milhões de euros, incluindo a parte fixa e a variável, sendo 60 milhões de euros fixos e outros 10 milhões em forma de bônus e incentivos.

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Mas o Manchester City não aceitou a proposta e insiste em receber 80 milhões de euros, incluindo a parte fixa e as variáveis. Dessa forma, as duas partes estão separadas por apenas 10 milhões de euros para chegar a um acordo definitivo, o que explica o clima de otimismo predominante dentro dos dois clubes quanto à possibilidade de concretizar a negociação.

A questão permanece ligada à disposição de cada parte em fazer uma concessão adicional para encerrar as negociações.

As negociações entre os dois clubes devem prosseguir, apesar da dificuldade neste domingo devido ao compromisso das duas partes com jogos. Porém, caso não se chegue a um acordo hoje, as duas partes confiam na possibilidade de resolver a negociação amanhã, segunda-feira, segundo a "Marca".

As negociações entre Barcelona e Manchester City começaram depois que Rodri manifestou seu desejo de se juntar ao clube catalão, recusando a proposta do Real Madrid.