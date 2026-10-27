Os bastidores da fé e da esperança: como Yamal viveu a noite da Bola de Ouro?

Lamine Yamal não escondia seu desejo de conquistar a Bola de Ouro de 2026, mas o jovem craque do Barcelona chegou à cerimônia em Londres ciente de que a missão poderia ser mais difícil do que ele gostaria, antes que a noite terminasse com a consagração do inglês Harry Kane com o prêmio mais importante, pela primeira vez em sua carreira.

Ojornal catalão "Sport" revelou os bastidores das horas vividas por Yamal antes e depois da cerimônia, afirmando que o jogador do Barcelona lidou com o resultado com espírito esportivo, apesar da decepção de não levar o grande prêmio pelo segundo ano consecutivo, mantendo a confiança em sua capacidade de realizar esse sonho no futuro.





Yamal sentiu que a Bola de Ouro se afastava dele

De acordo com o jornal, a delegação do Barcelona vivia um clima de otimismo quanto à possibilidade de vitória de Yamal, mas, dentro do clube, as previsões começaram a pender, dias antes, para a consagração de Kane, com a cerimônia realizada em sua cidade natal, a capital inglesa, Londres.

Yamal não estava alheio a essas previsões, pois sentiu, há cerca de uma semana, que o atacante inglês poderia ser o vencedor, antes que essa convicção se fortalecesse com a chegada da delegação do Barcelona a Londres, onde o ambiente parecia preparar o terreno para a consagração do craque do Bayern de Munique.

Yamal também notou a presença de altos dirigentes do Bayern de Munique na capital inglesa, o que considerou um indício de que o clube alemão esperava a vitória de seu atacante; inclusive, os preparativos para a comemoração pareciam presentes em Londres e na Alemanha.

Ainda assim, os integrantes da delegação do Barcelona não perderam totalmente a esperança na vitória de seu jovem jogador, que acabou se contentando com o prêmio de melhor jogador jovem, depois de superar por uma pequena margem seu companheiro e amigo Pau Cubarsí, já que apenas dois votos os separaram, segundo o que noticiou o "Sport".

Espírito esportivo e fé em realizar o sonho

O jornal esclareceu que Yamal aceitou a vitória de Kane com total espírito esportivo e não encarou a perda da Bola de Ouro como o fim de sua ambição, especialmente por ainda ter dezenove anos e já ter figurado na lista dos dez melhores jogadores do prêmio três vezes, duas delas no pódio da consagração.

O craque do Barcelona acredita que conseguirá conquistar a Bola de Ouro um dia e acha que os próprios organizadores do prêmio podem prever que ele alcançará esse feito no futuro, algo que vê como um dos motivos para ter recebido o prêmio de melhor jogador jovem.

Esses sentimentos refletem uma mistura de fé em suas capacidades e de esperança no futuro, apesar de ele estar ciente de que a conquista do prêmio não depende apenas do talento individual, mas também é influenciada pelas conquistas coletivas e pelos títulos que o jogador alcança com seu time e com a seleção de seu país.

Segundo o "Sport", Yamal viajou a Londres separadamente da delegação do Barcelona, a bordo de um avião particular acompanhado de pessoas próximas, e decidiu permanecer na capital inglesa aproveitando o fato de o time principal ter folga na terça-feira.

Após o término da cerimônia, foi para o hotel descansar e dormir, e jantou dentro de seu quarto na companhia de sua parceira, Inés García.

O jornal apontou que alguns membros da segurança do Barcelona haviam verificado restaurantes de luxo em Londres, prevendo a possível comemoração da conquista da Bola de Ouro pelo jogador, mas Yamal acabou decidindo não organizar nenhuma celebração, especialmente porque os indícios não apontavam para sua consagração.

Os títulos são o caminho de Yamal rumo à Bola de Ouro

Yamal mantém a esperança de conquistar o prêmio no futuro, continuando o trabalho com as camisas do Barcelona e da seleção espanhola, pois está ciente de que os títulos que conquistará com as duas equipes podem ser o fator decisivo para chegar ao seu objetivo.

Entre a perda do grande prêmio e a conquista do prêmio de melhor jogador jovem, Yamal saiu da noite de Londres com uma mensagem clara: a de que o sonho da Bola de Ouro não acabou e que sua próxima chance continuará atrelada ao que ele apresentar dentro de campo nos próximos anos.