O atacante egípcio Hamza Abdelkarim passou a treinar com o Barcelona Atlètic, time B do Barcelona, visando ao duelo contra o Utebo neste sábado, depois de ter disputado apenas 12 minutos com o time principal, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

O jornal descreveu a decisão como "um resultado esperado por motivos evidentes", após uma discussão interna no clube sobre a necessidade de o jogador ter mais minutos em campo, já que atuou apenas em dois curtos períodos com a equipe principal.

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O "Sport" acrescentou que a decisão foi tomada de acordo com o desejo do próprio jogador de priorizar a participação nas partidas, independentemente da equipe. O jornal avaliou que Hamza, de 18 anos, é realista e tem ideias muito claras: apesar de seu sonho ser brilhar no estádio Spotify Camp Nou, ele entende que o que precisa agora é jogar.

A decisão foi adiada porque Flick quis esperar até que a situação da posição de atacante de referência ficasse definida, após o fracasso na contratação de sua primeira opção, Julián Álvarez, diante da recusa do Atlético de Madrid em vendê-lo.

O Barcelona contratou Gabriel Jesus, mas a comissão técnica quis se assegurar de sua condição física, levando em conta seu histórico de lesões. Enquanto isso, Raphinha ocupou a posição de camisa 9 e obteve resultados impressionantes, a ponto de surpreender a comissão técnica e a direção esportiva.

"Opção adicional"

Segundo o jornal catalão, Hamza era, para Flick, uma opção adicional, que despertava seu interesse por suas características de atacante de área. E, após a lesão de Raphinha, o internacional egípcio seguiu treinando com o time principal.

Mas o retorno de Raphinha aos treinos deixou Flick diante de uma abundância de opções ofensivas. Ele testou Dani Olmo na posição de falso 9, em Istambul, e o experimento deu certo, além de contar com a possibilidade de escalar Anthony Gordon mais adiantado, o que afastou a opção de Hamza.

O "Sport" entende que jogar no time B, mantendo-se no ambiente da equipe principal, é a melhor solução para todas as partes. Hamza terá os minutos de que necessita, enquanto o time B receberá o que o jornal classificou como um "reforço de luxo".

O jornal destacou, porém, que a decisão não é definitiva, já que Flick pode convocar o jogador para as partidas que julgar adequadas, e as primeiras rodadas da Copa do Rei são sua grande oportunidade.

Curiosamente, Hamza ainda não disputou nenhuma partida oficial com o Barcelona Atlètic, pois passou diretamente da equipe júnior para o time principal. Ele é o principal reforço da equipe do técnico Juliano Belletti, que busca sua quinta vitória consecutiva neste sábado.



