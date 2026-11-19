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Dois árbitros espanhóis saíram em defesa própria em meio às críticas. Uma mensagem clara aos torcedores: "Não inventamos as regras, apenas as aplicamos". E uma grande surpresa: é a inteligência artificial que escolhe os lances polêmicos, e não os humanos.

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Os árbitros José Luis Munuera Montero e Jorge Figueroa Vázquez falaram durante o encontro organizado pela Associação de Jornalistas Esportivos de Sevilha, repercutido pela rádio espanhola "Cadena SER".

Munuera afirmou: "Acreditamos no rigor e no comprometimento. Somos cobrados com padrões muito altos e não temos uma grande margem de erro. Infelizmente, não se entende que não é o árbitro quem comete as infrações. Somos responsáveis por aplicar as regras que o conselho da Fifa estabelece para que as interpretemos".

E acrescentou: "Enquanto os torcedores não entenderem que não somos os culpados, a situação continuará muito difícil. Cada um é responsável pelos seus atos, seja um pênalti ou um cartão vermelho. Nós nos esforçamos para manter a nossa credibilidade em campo".

Munuera prosseguiu: "A transparência ajuda todos nós a nos conhecermos melhor. Se cometemos um erro, somos nós que arcamos com as maiores consequências. Temos um sistema de pontuação e critérios definidos. Há um grande escrutínio sobre os aspectos técnicos, físicos, psicológicos e disciplinares. A crítica construtiva melhora o nosso desempenho".

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O árbitro explicou: "Há jogadores que nos surpreendem com o conhecimento das regras do jogo e com a capacidade de argumentar, assim como fazem muitos treinadores. Somos os primeiros a querer explicar os critérios que aplicamos em campo".

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E completou: "O modelo de arbitragem ficou mais aberto. Queremos que os jogadores se comuniquem conosco, mas às vezes isso não é o mais adequado. Conhecemos bem os jogadores, e eles nos conhecem".

Munuera surpreendeu muita gente ao revelar que a escolha dos lances e das cenas polêmicas do programa "Tiempo de Revisión" é feita por inteligência artificial.

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Ele afirmou: "Diz muito sobre um treinador quando ele discute um lance em entrevista coletiva e o faz com lógica e argumentos sólidos. Precisamos chegar mais aos torcedores. Isso nos falta, embora utilizemos mecanismos para tentar fazer com que nos conheçam melhor".

E seguiu: "Os lances do programa Tiempo de Revisión são escolhidos por inteligência artificial; ninguém os escolhe. Tentamos alcançar o maior número possível de pessoas. Damos entrevistas e participamos de eventos para que todos saibam como trabalhamos".

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Ele ainda destacou: "Precisamos de mais espaço nos programas de rádio e televisão para que as pessoas entendam por que tomamos as decisões que tomamos".

Sobre a polêmica envolvendo o lance entre Güler e Peque em Real Madrid x Sevilla, no estádio Santiago Bernabéu, Figueroa Vázquez disse: "Há imagens que não são claras o suficiente para tomar uma decisão".

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E completou: "Se você vê uma imagem em que não consegue determinar se a bola bateu no peito, na mão ou no ombro, essas câmeras não oferecem clareza suficiente. Elas não dão as garantias necessárias para tomar uma decisão de acordo com o protocolo. Essa é uma pergunta a ser feita à equipe de transmissão da TV".

A arbitragem espanhola vive um período de grande pressão, com a polêmica sobre as decisões dos árbitros aumentando a cada rodada e acusações mútuas de clubes e torcedores.

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Para Munuera, a solução passa por mais transparência e comunicação com os torcedores, para que todos entendam que o árbitro é humano, pode errar, mas não erra de propósito.

Os dois árbitros reforçam que o objetivo principal é proteger o jogo, aplicar as regras com justiça e preservar a credibilidade da competição, mesmo que isso signifique suportar críticas duras após cada partida.

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No fim, a mensagem de Munuera fica clara para todos: "Os árbitros não são os vilões da história". Eles fazem parte do jogo e tentam dar o seu melhor em condições difíceis e sob uma pressão que não para.