Manuel Pellegrini, técnico do Real Betis, recusou-se a questionar a integridade dos árbitros ou a acusá-los de ajudar intencionalmente uma equipe em detrimento de outra, antes do confronto com o Feyenoord, da Holanda, pela Liga dos Campeões, apesar da polêmica arbitral que acompanhou a derrota de sua equipe para o Barcelona por 5 a 2 no Campeonato Espanhol.

Pellegrini afirmou, durante a coletiva de imprensa da partida, que os árbitros não influenciam de propósito os resultados dos confrontos, reafirmando sua confiança na integridade deles, embora tenha reconhecido a existência de aspectos que precisam ser aprimorados no sistema de arbitragem.

E o treinador do Betis acrescentou: "Não acredito que os árbitros tenham qualquer intenção de ajudar uma equipe em detrimento de outra. Não duvido da integridade dos árbitros. Há aspectos que precisam ser melhorados, mas não acredito que haja qualquer premeditação, e não existe nenhuma má intenção".

As declarações do treinador chileno vêm depois que o último confronto com o Barcelona gerou indignação nas fileiras do Betis, por causa da anulação do gol de Giovani Lo Celso no primeiro tempo, que teria dado à equipe o empate por 2 a 2, além da expulsão de Facundo Bernal aos 54 minutos.

Fornals recusa-se a se preocupar com a arbitragem

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Por sua vez, Pablo Fornals, meio-campista do Real Betis, preferiu deixar de lado a polêmica arbitral e se concentrar no aguardado confronto europeu, reafirmando que a pressão das partidas consecutivas não dá à equipe uma oportunidade prolongada de se deter sobre o que aconteceu no jogo anterior.

Fornals disse que a equipe não pode se deter na polêmica, esteja o estado mental dos jogadores bom ou não, explicando que disputar partidas a cada 3 dias os obriga a superar rapidamente os resultados e a se concentrar no próximo desafio.

O meio-campista espanhol destacou que o Betis se prepara para disputar sua quarta partida consecutiva em casa, com a expectativa de apresentar uma atuação forte diante de sua torcida e compensar a derrota recente, que teve momentos em que a equipe competiu com força diante do Barcelona.

Fornals absteve-se de emitir um julgamento sobre as decisões arbitrais da partida, apontando que o árbitro, em cooperação com a tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), é quem toma as decisões finais, e que a polêmica a respeito delas não mudará o que já aconteceu.

E acrescentou que o foco da equipe está voltado para o confronto da Liga dos Campeões, em meio à busca de cada lado por obter vantagem durante as partidas, enquanto a responsabilidade de determinar os lances que merecem revisão da tecnologia de vídeo permanece sendo de competência dos árbitros.

O Real Betis entra no confronto europeu com a moral que busca recuperar após a derrota para o Barcelona, mas tem um início forte na competição, depois de conquistar duas vitórias consecutivas sobre o Lille, da França, por 3 a 2, e o Porto, de Portugal, pelo mesmo placar, somando 6 pontos nas duas primeiras rodadas da fase de liga.