Segundo o jornal Sport, o Twente se recusa a liberar Nijstad, jogador muito admirado pela diretoria esportiva do clube catalão.
De acordo com o site holandês Twente Insite, Erik ten Hag, diretor esportivo do clube, quer manter a base do elenco sem nenhuma alteração até o fim da temporada.
O site destacou que há uma orientação clara nesse sentido: "Nenhum jogador entre os 18 primeiros do elenco pode sair durante a janela de transferências de inverno".
Essa política afeta diretamente o futuro de Nijstad, considerado um dos jogadores mais promissores do time e o de maior reputação em nível internacional.
O Twente vive um ótimo momento esportivo: ocupa a terceira posição do Campeonato Holandês e não pretende abrir mão de suas ambições.
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O desejo do Twente de manter o zagueiro até o fim da temporada coincide com os planos do próprio jogador para evoluir.
Nijstad explicou recentemente que tomou a decisão refletida de ficar por mais uma temporada, a fim de continuar se desenvolvendo, ganhar mais experiência e consolidar seu espaço no futebol profissional.
Em entrevista ao jornal De Telegraaf, o defensor holandês também admitiu estar ciente do interesse do Barcelona em contratá-lo e revelou uma curiosidade: ele guarda em casa um exemplar do jornal Sport em que apareceu na capa.
Ao mesmo tempo, Nijstad continua conquistando cada vez mais admiradores no futebol europeu.
Julian Schuster, técnico do Freiburg, próximo adversário do Twente na Conference League, elogiou de forma especial as qualidades do zagueiro canhoto durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto.
O treinador alemão exaltou o talento do jogador e sua capacidade de encontrar soluções com a bola nos pés, apesar da pouca idade.
O estilo de Nijstad se encaixa nas necessidades do Barcelona, que procura um zagueiro canhoto com boa capacidade de saída de bola, personalidade forte e potencial para continuar evoluindo.
A diretoria esportiva do clube catalão acompanha a evolução do jogador há algum tempo, ciente de que seu progresso constante pode elevar seu valor de mercado, além de aumentar o número de clubes interessados em contratá-lo.