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O Barcelona encontrou um novo obstáculo para concretizar a contratação de Ruud Nijstad, zagueiro do Twente, da Holanda.

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Segundo o jornal Sport, o Twente se recusa a liberar Nijstad, jogador muito admirado pela diretoria esportiva do clube catalão.

De acordo com o site holandês Twente Insite, Erik ten Hag, diretor esportivo do clube, quer manter a base do elenco sem nenhuma alteração até o fim da temporada.

O site destacou que há uma orientação clara nesse sentido: "Nenhum jogador entre os 18 primeiros do elenco pode sair durante a janela de transferências de inverno".

Essa política afeta diretamente o futuro de Nijstad, considerado um dos jogadores mais promissores do time e o de maior reputação em nível internacional.

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O Twente vive um ótimo momento esportivo: ocupa a terceira posição do Campeonato Holandês e não pretende abrir mão de suas ambições.

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O desejo do Twente de manter o zagueiro até o fim da temporada coincide com os planos do próprio jogador para evoluir.

Nijstad explicou recentemente que tomou a decisão refletida de ficar por mais uma temporada, a fim de continuar se desenvolvendo, ganhar mais experiência e consolidar seu espaço no futebol profissional.

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Em entrevista ao jornal De Telegraaf, o defensor holandês também admitiu estar ciente do interesse do Barcelona em contratá-lo e revelou uma curiosidade: ele guarda em casa um exemplar do jornal Sport em que apareceu na capa.

Ao mesmo tempo, Nijstad continua conquistando cada vez mais admiradores no futebol europeu.

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Julian Schuster, técnico do Freiburg, próximo adversário do Twente na Conference League, elogiou de forma especial as qualidades do zagueiro canhoto durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto.

O treinador alemão exaltou o talento do jogador e sua capacidade de encontrar soluções com a bola nos pés, apesar da pouca idade.

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O estilo de Nijstad se encaixa nas necessidades do Barcelona, que procura um zagueiro canhoto com boa capacidade de saída de bola, personalidade forte e potencial para continuar evoluindo.

A diretoria esportiva do clube catalão acompanha a evolução do jogador há algum tempo, ciente de que seu progresso constante pode elevar seu valor de mercado, além de aumentar o número de clubes interessados em contratá-lo.