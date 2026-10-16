O mercado de atacantes se transformou em um dos maiores desafios do futebol europeu, com os clubes blindando as posições dos principais camisas 9 do mundo e a dificuldade de encontrar um centroavante excepcional sem colocar em risco a situação financeira do clube — exceto no caso das equipes da Premier League, que representam um cenário completamente diferente.

E o Barcelona sabe bem o tamanho dessa dificuldade,segundo informou o jornal espanhol "Sport", depois de passar meses explorando as opções disponíveis para reforçar seu ataque, tendo Julián Álvarez no topo da lista de preferências, antes que Deco apresentasse uma carta alternativa: Gabriel Jesus, que conseguiu se adaptar rapidamente ao Barcelona sob o comando de Hansi Flick, algo difícil de não acontecer com o treinador alemão no banco de reservas.

E em meio a essas circunstâncias, surgiu um nome que não era conhecido pela torcida do Barcelona: Nicolò Tresoldi, atacante do Club Brugge de 22 anos, que entrou nos planos do clube catalão quando as chances de contratar Julián Álvarez passaram de uma possibilidade muito remota para algo impossível.

No fim, Tresoldi não deixou o clube belga, mas seu início impressionante no campeonato, no estádio Jan Breydel, leva os dirigentes a pensar em como investir os milhões que podem entrar nos cofres no próximo verão, caso consigam primeiro mantê-lo durante a janela de transferências de inverno.

Ainda assim, a disputa prevista pela contratação de uma das principais joias em ascensão do futebol europeu não ficará restrita aos clubes, já que várias seleções têm a possibilidade de contar com os serviços do jogador, que já deixou claro que espera essa concorrência por sua convocação.

Tresoldi se destaca por seu instinto de gol, sua presença dentro da área e a facilidade com que chega às redes, qualidades que não passam despercebidas.

E sua atuação diante da Inter de Milão, quando a castigou com três gols na Liga dos Campeões, confirmou que seu brilho não é apenas um momento passageiro, depois de já elevar sua conta para 9 gols em 11 partidas.

O atacante joga atualmente pela seleção alemã sub-21, com cuja camisa marcou 4 gols e deu uma assistência nas três partidas que disputou na última data Fifa.

Tresoldi seria uma adição ideal para a seleção alemã, mas, apesar da proximidade de Jürgen Klopp com ele, convencê-lo a representar a Mannschaft não será tarefa fácil, pois o jogador afirmou sobre seu futuro internacional: "Sou italiano, mas também sou alemão. E minha mãe é argentina! Vou decidir no momento certo".

Tresoldi seria uma opção ideal para a seleção italiana, que já não se parece com sua imagem habitual, e também representaria um reforço importante para a seleção argentina, que não tem um atacante com as mesmas características na posição de centroavante. Mas a decisão final segue nas mãos do jogador, que no momento não sente nenhuma pressa em resolver seu futuro internacional.

Tresoldi está focado atualmente em sua trajetória no Club Brugge e em manter seu bom momento, seja no Campeonato Belga, onde sua equipe ocupa a segunda colocação com 21 pontos, a apenas um ponto do líder Gent, seja na Liga dos Campeões, onde já provou que não precisa de muitas oportunidades para castigar os adversários.

E assim, desenha-se no horizonte uma empolgante batalha tripla pelos serviços do jovem atacante, diante da disputa prevista entre as seleções da Alemanha, da Itália e da Argentina para convencê-lo a representar uma delas.



