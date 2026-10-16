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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Oportunidade de ouro: o clássico é a arma de Diomande para tirar Vinícius dos planos de Mourinho

Y. Diomande
Vinicius Junior
Real Madrid
Barcelona
J. Mourinho
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Teste aguardado diante do Barcelona

O Real Madrid está diante de uma nova escolha para a posição de ponta-esquerda, diante da suspensão de quatro partidas imposta a Vinícius Júnior, o que dá a Yan Diomande uma oportunidade de ouro para provar que merece ser titular.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Diomande se tornou o principal candidato a ocupar essa posição, depois de já ter começado a roubar os holofotes de Vinícius, mesmo antes do episódio polêmico em que o astro brasileiro segurou o cabelo de Saliba, jogador do Villarreal, de forma chocante.

E agora, com o caminho livre, Diomande tem a chance de confirmar que merece atuar na ponta-esquerda, posição de sua preferência, e começar a justificar o valor que o Real Madrid pagou por sua contratação: 146 milhões de euros.

Até aqui, o jogador de 19 anos marcou um gol e deu uma assistência, mas suas participações vêm aumentando gradualmente, a ponto de muitas vozes já pedirem um lugar para ele na equipe titular em detrimento de Vinícius.

O Clássico: oportunidade ideal para se afirmar

Diante disso, e com a expectativa de receber mais minutos em campo do que se esperava, a menos que surja algum fato que atrapalhe esse cenário, o Clássico contra o Barcelona, marcado para 25 de outubro no Camp Nou, será a oportunidade ideal para que Diomande mostre suas qualidades e prove seu valor, ao lado dos outros jogos que o aguardam contra Sevilla, Racing e Valencia.

Assim, os cálculos do Real Madrid também entram em uma nova fase de escolhas, mas as decisões aqui não são tomadas pelos torcedores, e sim por Mourinho, que terá de definir sua posição.


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