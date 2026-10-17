Oportunidade de ouro: joia do Benfica volta aos planos do Barcelona

Daniel Bangaki, promissor lateral-direito do futebol português, voltou ao radar do Barcelona após chamar a atenção no Benfica, em meio a uma possível concorrência do Newcastle United e do Manchester United por sua contratação no próximo verão.

O Barcelona já havia acompanhado Daniel Bangaki, de 18 anos, durante seu destaque com o Benfica na temporada passada, e o clube catalão demonstrou interesse no jovem jogador. No entanto, o clube português tratou de assegurar seu futuro com um contrato válido até 2031, que inclui uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Naturalmente, essa medida levou a direção esportiva do Barcelona a descartar a ideia de contratar o defensor em um futuro próximo.

Alguns meses depois, com Bangaki firmando-se no time principal do Benfica e seguindo em evolução no plano individual, o lateral-direito voltou ao radar do Barcelona.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", que cita o jornalista especializado em mercado de transferências Ekrem Konur, o clube catalão é um dos principais times que acompanham de perto a situação do jogador português.

Newcastle United e Manchester United também estão reunindo as informações necessárias para estudar a possibilidade de contratá-lo no próximo verão.

Segundo a mesma fonte, o Benfica poderia estar disposto a abrir as negociações por um valor entre 35 e 40 milhões de euros.

Ainda assim, o clube português deixa claro que o valor da negociação pode subir para 50 milhões de euros, dependendo do rendimento que o jogador apresentar ao longo da temporada. Até agora, Bangaki disputou apenas seis partidas com o time principal do Benfica, totalizando 416 minutos, um aproveitamento limitado que, no momento, não é suficiente para justificar as exigências financeiras estabelecidas pelo clube português.

Sem espaço para pressa

A estabilidade de Eric García, somada à presença de Jules Koundé como opção confiável, além da possibilidade de contar com João Cancelo e Xavi Espart na posição de lateral-direito, contribui para que o Barcelona vá com calma antes de dar um passo grande nesse setor.

Hansi Flick está bastante satisfeito com Eric García, natural de Martorell, e também confia na capacidade do defensor francês de recuperar seu melhor nível e disputar posição no time titular, o que faz com que uma entrada de Deco neste momento em um leilão para contratar um jogador promissor seja algo improvável.De fato, nas últimas janelas de transferências, a direção esportiva do Barcelona adotou uma política baseada em gastar grandes quantias apenas para contratar jogadores capazes de oferecer um acréscimo real em comparação com as peças que já estão no elenco de Flick.

Foi exatamente por isso que o Barça não contratou nenhum zagueiro no verão passado e, embora o clube siga se recuperando financeiramente de forma gradual, ainda não está em condições de assumir grandes riscos no mercado de transferências.

Mesmo assim, Deco e seus auxiliares continuam acompanhando de perto todos os movimentos do mercado de transferências, à espera do surgimento de alguma oportunidade adequada.

Até agora, o Barcelona não manteve nenhum contato com o Benfica a respeito de Bangaki, mas os dirigentes do clube catalão seguirão monitorando a evolução do lateral português dos escritórios da Cidade Esportiva Joan Gamper.



