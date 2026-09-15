A partida entre Real Madrid e Elche, disputada na noite desta terça-feira, pela LaLiga, teve alguns lances de arbitragem polêmicos.

O Real Madrid voltou do estádio do adversário com 3 pontos preciosos, depois que Carlos Espí marcou o terceiro gol (3 a 2) nos acréscimos da partida.

Mas o árbitro Jesús Gil Manzano gerou polêmica com algumas de suas decisões durante o empolgante jogo.

Aos 48 minutos, o Elche reclamou de um pênalti, depois que a bola de Germán Valera bateu na mão de Konaté, mas o árbitro Gil Manzano estava certo de que não havia infração.

Por sua vez, a rede espanhola "Archivo VAR" comentou o lance, dizendo: "O toque de mão de Konaté no jogo entre Elche e Real Madrid merece pênalti? A resposta é não".

E explicou: "O zagueiro francês desvia a trajetória da bola com o cotovelo para escanteio, com o braço colado ao corpo e em posição totalmente natural. Um toque de mão que está muito longe de ser considerado uma infração passível de punição".









Nos minutos finais, os jogadores do Real Madrid reclamaram de uma cotovelada de Osorio, jogador do Elche, no rosto de Huijsen, e de uma pancada de Dos Valera no tornozelo de Cucurella, mas o árbitro não atendeu à reclamação.

O Archivo VAR afirmou: "O lance de Osorio contra Huijsen merece cartão vermelho direto? A resposta é não".

E continuou: "Embora o atacante se arrisque na disputa, pelo fato de não ter aberto o braço nem feito um movimento claro com ele, o lance não é classificado como agressão (conduta violenta)".

E concluiu: "Manzano nem sequer mostrou o cartão amarelo, e deveria tê-lo feito".









Avaliação fraca para Gil Manzano

A rede Archivo VAR atacou o árbitro Gil Manzano em seu site oficial e deu a ele uma avaliação fraca, de apenas 3 pontos em 10.

E disse: "Critérios: fracasso retumbante de Gil Manzano após uma atuação de arbitragem muito ruim no jogo entre Elche e Real Madrid. Embora não tenha cometido erros graves que exigissem a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), cometeu diversos erros de avaliação, deixando repetidamente de mostrar o cartão amarelo a Tete Morente, que escapou da punição de forma incompreensível".

E continuou: "Também falhou ao não advertir Osorio pelo seu lance sobre Huijsen no primeiro tempo, que esteve perto de ser considerado uma agressão, e Chust pelo seu lance violento sobre Güler, que não foi um contato direto. Teve sorte; se tivesse sido um choque completo, teria sido cartão vermelho direto".

E acrescentou: "Não marcou sequer nenhuma falta. Simplesmente, não esteve à altura da responsabilidade, embora a partida não lhe tenha exigido muito. Começou a perder a confiança entre os grandes árbitros, uma tendência que teve início na temporada passada".

E prosseguiu a rede: "A polêmica: a partida teve dois lances polêmicos, que na verdade não foram graves. Primeiro, o lance violento de Osorio sobre Huijsen não foi punido, o que é estranho. Esse lance não foi considerado agressão pela ausência de movimento efetivo do cotovelo, mas merecia um cartão amarelo claro".

E apontou: "Depois, no segundo tempo, alegou-se a existência de um toque de mão em Konaté, uma alegação sem qualquer fundamento, já que seu braço estava próximo ao corpo e em posição natural".