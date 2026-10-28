O Barcelona acionou todos os seus recursos médicos para acelerar a recuperação de seus jogadores lesionados, especialmente na linha defensiva, que se tornou o maior ponto fraco da equipe sob o comando de Hansi Flick.

Atualmente, há quatro zagueiros no departamento médico do clube. O mais recente a se juntar à lista é Xavi Espart, que ficará afastado por sete semanas após sofrer uma ruptura dos ligamentos do tornozelo direito, em um lance na partida do Clássico, após uma entrada violenta de Aurélien Tchouaméni.

Com Espart efetivamente afastado até 2027, o foco da comissão médica recai inteiramente sobre o trio, segundo fontes do "As": Jules Koundé, Andreas Christensen e Eric García.

Koundé: a aposta mais próxima

O zagueiro francês tem a melhor chance de retorno nesta semana. E, embora não tenha treinado com o grupo na quarta-feira, e sua participação no Clássico tenha ficado em dúvida até o último momento, todos os indícios apontam para sua recuperação da entorse no tornozelo e para a possibilidade de atuar na partida contra o Alavés no próximo sábado.

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No entanto, sua participação será arriscada, já que, na melhor das hipóteses, ele terá feito apenas dois treinos com a equipe, com apenas cinco dias restantes para a partida.

Christensen e Eric: o retorno se aproxima

Já Andreas Christensen, afastado há cinco semanas devido a uma ruptura no músculo da coxa anterior esquerda, deve estar à disposição para a partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Aston Villa, no dia 3 de novembro. Ele começará a partida no banco de reservas e entrará como substituto, se necessário.

A situação de Eric García permanece mais incerta. Desde sua lesão em 17 de outubro, durante a partida contra o Real Betis, com uma ruptura no músculo reto femoral da coxa direita, seu período de afastamento foi estimado entre três e quatro semanas.

Na melhor das hipóteses, e com um esforço adicional, ele estará à disposição para o confronto de peso contra o Atlético de Madrid, em 8 de novembro, no estádio Wanda Metropolitano.

Ainda assim, ninguém dentro do vestiário descarta a possibilidade de antecipar a data de seu retorno, até mesmo para a partida da Liga dos Campeões, dada a dificuldade do jogo contra o Alavés. E, caso isso aconteça, será um grande feito para a comissão médica, que terá reduzido uma semana inteira do período de afastamento.



