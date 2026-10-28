Operação de resgate: Koundé arrisca tudo pelo Barcelona

O Barcelona acionou todos os seus recursos médicos para acelerar a recuperação de seus jogadores lesionados, especialmente na linha defensiva, que se tornou o maior ponto fraco da equipe sob o comando de Hansi Flick.

Atualmente, há quatro defensores no departamento médico do clube. O último a se juntar à lista é Xavi Espart, que ficará afastado por sete semanas após sofrer uma ruptura dos ligamentos do tornozelo direito em uma entrada violenta de Aurélien Tchouaméni na partida do clássico.

Com Espart praticamente fora até 2027, o foco da comissão médica está totalmente voltado para o trio, de acordo com fontes do "As": Jules Koundé, Andreas Christensen e Eric García.

Koundé: a aposta mais próxima

O zagueiro francês tem a melhor chance de retornar nesta semana. Embora não tenha treinado com o grupo na quarta-feira e sua participação no clássico tenha sido incerta até o último momento, todos os indícios apontam para sua recuperação da entorse no tornozelo e a possibilidade de estar à disposição para a partida contra o Alavés no próximo sábado.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 ALA Assistir

Mas sua participação será arriscada, já que terá feito, na melhor das hipóteses, apenas duas sessões de treino com a equipe, restando apenas cinco dias para a partida.

Christensen e Eric: o retorno se aproxima

Já Andreas Christensen, que está afastado há cinco semanas por uma ruptura muscular na parte anterior da coxa esquerda, deve estar pronto para a partida da Liga dos Campeões contra o Aston Villa no dia 3 de novembro. Ele começará a partida no banco de reservas e entrará como substituto quando necessário.

A situação de Eric García permanece mais incerta. Desde sua lesão em 17 de outubro, durante a partida contra o Real Betis, com uma ruptura no músculo reto femoral da coxa direita, seu período de afastamento foi estimado entre três e quatro semanas.

Na melhor das hipóteses, e com um esforço adicional, ele estará pronto para o clássico contra o Atlético de Madrid no dia 8 de novembro, no estádio Wanda Metropolitano.

Mesmo assim, ninguém dentro do vestiário descarta a possibilidade de antecipar seu retorno até para a partida da Liga dos Campeões, dada a dificuldade do jogo contra o Alavés. Caso isso aconteça, será uma grande conquista para a comissão médica, que terá reduzido uma semana inteira do período de afastamento.



