Onde serão os jogos da final do Paulista entre Água Santa e Palmeiras?

O Allianz Parque está confirmado, enquanto o Netuno ainda busca um estádio para mandar a ida

A final do Campeonato Paulista de 2023 já está definida: Palmeiras e Água Santa se enfrentam em dois jogos na disputa pelo título estadual. As partidas da decisão acontecem no começo de abril, e o Verdão, melhor classificado geral, tem o direito de ter a volta em seu estádio, enquanto o Netuno ainda busca um estádio para mandar o duelo de ida.

Apenas dois times seguem vivos na disputa pelo título do Paulistão 2023. Entre 2 e 9 de abril, Palmeiras e Água Santa fazem os dois jogos restantes, que separam um deles da taça de campeão estadual. E, apesar de a decisão já estar próxima, ainda existe uma indefinição quanto ao estádio que vai receber a partida de ida.

Allianz Parque

Enquanto o Palmeiras, como esperado, já definiu que vai mandar o segundo jogo, em 9 de abril, no Allianz Parque, o Água Santa ainda precisa decidir onde será a ida, uma vez que a Arena Inamar, sua casa, não atende às exigências da FPF para receber uma final. Assim, o clube de Diadema estuda suas possibilidades para a partida do dia 2.

O estádio favorito para receber o duelo decisivo é a Vila Belmiro, em Santos. A casa do Peixe tem a preferência do treinador Thiago Carpini, e da diretoria, que tem boa relação com o clube da Baixada. Na semifinal, o Água Santa escolheu a Vila para enfrentar o Red Bull Bragantino e precisou pagar apenas os custos de operação, e não um aluguel à parte.

"Se pudesse jogar na nossa casa, seria perfeito, mas como não é possível, se for para eu decidir, prefiro que seja na Vila. Gosto dessa atmosfera, lembra alegria, mística, craques, personaliza bons jogos de futebol. Eu, particularmente gosto, e tenho boas lembranças", disse Carpini.

Lizie Rodrigues

O Morumbi, segundo o ge.com, porém, também agrada por ter maior capacidade, o que significa maior lucro com bilheteria. O Netuno, que vai ficar sem calendário futebolístico pelo resto do ano, se interessa pela possibilidade de fazer um caixa.

Além dos dois, segundo o Terra, a Neo Química Arena, casa do Corinthians, também é uma opção viável, e que agrada à FPF. Um apoio do Timão poderia dar ainda mais força, principalmente em caso de um acordo similar ao fechado com o Santos, em que o Água Santa não precisasse arcar com o aluguel.

Arena Barueri e Canindé podem aparecer entre as opções, mas têm poucas chances - gramado e burocracia são as principais barreiras. A realização de ambas as partidas no Allianz Parque foi cogitada, mas não deve acontecer, uma vez que daria uma vantagem ao Palmeiras.

O martelo deve ser batido em breve, após a reunião entre a FPF e os clubes envolvidos na final, que definirá os detalhes da decisão. O encontro ainda não tem data marcada, mas deve acontecer ainda na semana do dia 20 de março.