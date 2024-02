Onde assistir a LDU x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Recopa

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Casa Blanca; veja como acompanhar na TV e na internet

LDU e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Em busca do título inédito, o Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores, busca a revanche pelo confronto de 2008, quando o Tricolor foi derrotado nos pênaltis na final da Liberta, além da derrota na final da Copa Sul-Americana de 2009. Em 2017, a equipe carioca avançou às quartas de final da Sul-A.

Do outro lado, a LDU, atual campeã da Sul-Americana ao vencer o Fortaleza na decisão, ganhou o amistoso contra a Universidad Católica por 2 a 0 no último confronto antes de iniciar a disputa pelo título da Recopa. A partida de volta está marcada para o dia 29 de fevereiro, no Maracanã.

Prováveis escalações

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez; Renato Ibarra, Jhojan Julio e Sebastián González; Mauricio Gómez. Técnico: Josep Alcácer.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli (Lima), Renato Augusto (Keno) e Ganso; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

LDU

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

John Kennedy, expulso na final da Libertadores contra o Boca Juniors, está fora, assim como Samuel Xavier, lesionado.

Quando é?