Onde assistir e que horas vai passar Espanha x Holanda na final da Copa do Mundo de 2010?

SporTV tem preenchido parte de sua programação com reprises que fizeram história no mundo do futebol

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas : o SporTV é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos da - desta vez, com o Mundial de 2010, realizada na África do Sul.

A campanha da , que culminou com a conquista inédita, é o destaque dessa semana: nesta quinta-feira (23) o jogo transmitido será a vitória da Espanha sobre a por 1 a 0, na final. O duelo poderá ser assistido a partir das 19h (de Brasília).

Veja informações da transmissão!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Espanha 1 x 0 Holanda DATA DO JOGO 11 de julho de 2010 DATA DA REPRISE Quinta-feira, 23 de abril de 2020 LOCAL Estádio Soccer City, - Joanesburgo, África do Sul HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a retransmissão no SporTV, na TV fechada.

COMO FOI O JOGO ESPANHA X HOLANDA EM 2010?



Foto: Getty Images

Com uma campanha incostestável na Copa do Mundo, apesar de ter estreado com derrota na primeira fase, a Espanha coroou com o título inédito em 2010 após ter batido a Holanda por 1 a 0 na final, com gol de Iniesta.

A decisão foi marcada pela violência. Foram 12 cartões amarelos e um vermelho distribuídos pelo juiz Howard Webb, além de lances de grande violência - como a "voadora" de De Jong em Xabi Alonso.

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES

Escalação da Espanha: Casillas; Sergio Ramos, Piqué, Puyol e Cadpevila; Busquets e Xabi Alonso (Fàbregas); Pedro (Jesús Navas), Xavi e Iniesta; David Villa (Fernando Torres). Técnico: Vicente del Bosque

Escalação da Holanda: Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen e Van Bronckhorst (Braafheid); Van Bommel e De Jong (Van der Vaart); Robben, Sneijder e Kuyt (Elia); Van Persie. Técnico: Bert van Marwijk

A CAMPANHA DA ESPANHA:

RODADA JOGO GOLS Primeira fase de grupos Espanha 0 x 1 - Primeira fase de grupos Espanha 2 x 0 Honduras Villa (2x) Primeira fase de grupos 1 x 2 Espanha Villa, Iniesta Oitavas de final Espanha 1 x 0 Villa Quartas de final 0 x 1 Espanha Villa Semifinal 0 x 1 Espanha Puyol Final Holanda 0 x 1 Espanha Iniesta

A CAMPANHA DA HOLANDA: