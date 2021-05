Onde assistir ao vivo a Internacional x Always Ready, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta (26), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional recebe o Always Ready na noite desta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, precisando de apenas um empate para disputar as oitavas de final do torneio. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Always Ready DATA Quarta-feira, 26 de maio de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Patricio Lostau (ARG)

Assistentes: Julio Fernandez (ARG) e Christian Navarro (ARG)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a classificação às oitavas da Libertadores 2021 / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, serviço de pay-per-view passar o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

Qual o número do canal da Conmebol?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de perder o título do Gauchão para o Grêmio, o Internacional volta suas atenções para a Libertadores, precisando de apenas um empate para avançar às oitavas e final, ou a vitória para garantir a primeira posição do grupo B.

Para o confronto, o técnico Miguel Ángel Ramírez não poderá contar com Yuri Alberto, expulso na vitória sobre o Olimpia na última rodada.

DIA DE INTEEEEERRRR!!!! 🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹



Agora é #LutaPelaAmérica! 💪 Vamos em busca da classificação às oitavas de final da @LibertadoresBR! 🔥🔥



PRA CIMA DELES!!! 💥💥💥 pic.twitter.com/4QhBV91hTL — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 26, 2021

Já o Always Ready, com seis pontos e na terceira posição do grupo, precisa não apenas vencer o Colorado no Beira-Rio por um placar elástico, como também torcer por uma derrota do Deportivo Táchira para o Olimpia.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel (Lucas Ribeiro), Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Taison; Palacios, Thiago Galhardo e Caio Vidal.

Provável escalação do Always Ready: Lampe; Flores, Cummings, Cabrera e Machado; Ramallo, Saucedo, Arce e Sanguinetti; Vieira e Ovejero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Olimpia 0 x 1 Internacional Libertadores 21 de maio de 2021 Grêmio 1 x 1 Internacional Gaúcho 23 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Sport Brasileirão 6 de junho de 2021 16h (de Brasília) Vitória x Internacional Copa do Brasil 3 de junho de 2021 19h (de Brasília)

ALWAYS READY