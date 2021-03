Onde assistir ao vivo a Goianésia x CRB, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo neste sábado (27), às 15h30 (de Brasília), Estádio Giulite Coutinho; veja como acompanhar ao vivo na internet

Goianésia e CRB se enfrentma na tarde deste sábado (27), às 15h30 (de Brasília), no Barradão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Quem avançar enfrenta o Paysandu. A partida terá transmissão ao vivo no MyCujoo, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goianésia x CRB DATA Sábado, 27 de março de 2021 LOCAL Estádio Giulite Coutinho - Mesquita, RJ HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber (RS)

Assistentes: André da Silva (RS) e Tiago Augusto Kappes (RS)

Quarto árbitro: Philip Georg Bennett (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O MyCujoo, na internet, vai transmitir o jogo deste sábado, às 15h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de muita confusão com adiamentos e mudanças de locais, a primeira fase da Copa do Brasil se encerra neste sábado (27).

Deixando de lado a Copa do Nordeste e o Campeonato Alagoano, o CRB estreia na Copa do Brasil com a vantagem do empate para avançar.

Para o duelo, o técnico Roberto Fernandes pode promover os retornos de Gum, Reginaldo, Diego Torres, Claudinei, Luidy, Edson Mardden e Hyuri, poupados no empate com o Vitória em 1 a 1.

O atual líder do Campeonato Alagoano e do Grupo A da Copa do Nordeste desembarcou nesta tarde na cidade do Rio de Janeiro, onde realizará um treinamento amanhã. pic.twitter.com/m2UIM3TlWK — CRB (@CRBoficial) March 25, 2021

Do outro lado, o Goianésia chegou à Copa do Brasil por ter ficado em segundo lugar do Campeonato Goiano.

Provável escalação do Goianésia: Artur; Bruno Leite, Caio, Márcio Luiz e Elves; Iran, Fábio Leite, Andrezinho e Dudu Itapajé; Du Gaia e Rômulo.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Ewerton Páscoa (Diego Ivo), Gum e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá (Jorge Jiménez) e Diego Torres: Luidy, Hyuri e Lucão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

GOIANÉSIA

JOGO CAMPEONATO DATA Goianésia 0 x 0 Aparecidense Campeonato Goiano 10 de março de 2021 Goianésia 2 x 2 Jaraguá Campeonato Goiano 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goianésia x Vila Nova Campeonato Goiano 1 de abril de 2021 17h (de Brasília) Aparecidense x Goianésia Campeonato Goiano 14 de abril de 2021 A definir

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 21 de março de 2021 Vitória 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 24 de março de 2021

Próximas partidas