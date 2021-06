Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Ceará, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fortaleza recebe o Ceará na noite desta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV 2 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Adriano Barros (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Fortaleza busca avançar na Copa do Brasil / Foto: Divulgação Fortaleza

O SporTV 2 e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 19h. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com vitória no Brasileirão 2021, o Fortaleza já se prepara para encarar o Ceará no Clássico-Rei válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para o confronto, Lucas Crispim destaca a importância do duelo.

"A gente sabe que Clássico é um jogo diferente, ainda mais se tratando de Copa do Brasil, tudo que envolve. Torna-se ainda mais especial. Mas temos que ter a cabeça no lugar, porque a classificação não é decidida em apenas um jogo. Serão 180 minutos de muita luta e entrega para buscar essa vaga na próxima fase", afirmou o meia do Fortaleza.

Já o Ceará venceu o Grêmio em casa por 3 a 2 no Brasileirão, e agora volta suas atenções para a Copa do Brasil.

Na véspera do clássico, Cléber apontou que atenção será muito importanto no jogo.

"Sem dúvidas, será um jogo difícil. Uma partida que será decidida nos mínimos detalhes. Penso que não será um jogo fácil, que teremos que buscar sempre o gol", afirmou.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Titi, Bruno Melo; Felipe, Éderson, Robson, Matheus Vargas, David, Wellington Paulista.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Klaus (Jordan) e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Lima, Vina e Yoni González (Saulo); Jael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 (1) x (0) 0 Ceará Cearense 23 de maio de 2021 Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Internacional Brasileirão 6 de junho de 2021 16h (de Brasília) Ceará x Fortaleza Copa do Brasil 10 de junho de 2021 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Jorge Wilstermann 1 x 0 Ceará Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021 Ceará 3 x 2 Grêmio Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas