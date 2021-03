Onde assistir ao vivo a Confiança x Salgueiro, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (20), às 18h15 (de Brasília), no Barretão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Confiança recebe o Salgueiro na noite deste sábado (20), às 18h15 (de Brasília), no Barretão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, pressionado pela primeira vitória na competição. A partida terá transmissão ao vivo na DirecTV Go, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Salgueiro DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Barretão - Lagarto, SE HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves (BA)

Assistentes: Luanderson Lima (BA) e Carlos Eduardo Bregalda (BA)

Quarto árbitro: Jackson Ribeiro (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Confiança entra em campo presionado na Copa do Nordeste (Foto: Antonio Melcop/Santa Cruz)

A DirecTV Go, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (20), no Barretão.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma pequena vantagem no retrospecto histórico entre as equipes, o Confiança registra seis vitórias em 13 jogos disputados, além de três empates e quatro derrotas para o rival Salgueiro.

Ainda sem saber o que é vencer na Copa do Nordeste (uma derrota e dois empates), o Confiança soma apenas dois pontos no grupo A, e agora busca a virada no torneio.

A semana foi marcada por protestos dos torcedores. Um torcedor foi agredido na entrada do Centro de Treinamento Sabino Ribeiro. Fato repudiado pelo clube em nota.

⚠️ Nota de esclarecimento ⚠️



A Associação Desportiva Confiança repudia qualquer tipo de violência, inclusive, a que ocorreu nesta quinta-feira (18) na entrada do Centro de Treinamento Sabino Ribeiro.



A Associação Desportiva Confiança repudia qualquer tipo de violência, inclusive, a que ocorreu nesta quinta-feira (18) na entrada do Centro de Treinamento Sabino Ribeiro.

Do outro lado, o Salgueiro busca esquecer a eliminação na Copa do Brasil, após ser derrotado pelo Corinthians no meio da semana.

Provável escalação do Salgueiro: Lucas Ferreira, Adenilson, Ranieri, Leozão, Tarcísio, Bruno Sena, Felipe Baiano, Moreilândia, Thomas Anderson, Cássio Ortega e Alison.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Isaque, Nery Bareiro, Renan Areias; Everton Santos, Rafael Vila, Serginho; Cristiano, Álvaro, Lucas Barcelos.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CONFIANÇA NA COPA DO NORDESTE

O Confiança, com apenas dois pontos no grupo A, vem de uma derrota e dois empates consecutivos no torneio.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

ABC 1 x 1 Confiança - 13 de março de 2021

JOGOS DO SALGUEIRO NA COPA DO NORDESTE

No grupo A, o Salgueiro soma dois pontos, após dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 22.2%.

Altos 2 x 1 Confiança - 28 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 1 x 1 Confiança Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Confiança 1 x 2 Itabaiana Campeonato Sergipano 17 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Confiança Copa do Nordeste 23 de março de 2021 19h (de Brasília) Confiança x Vitória Copa do Nordeste 27 de março de 2021 16h (de Brasília)

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 11 de março de 2021 Salgueiro 0 x 3 Corinthians Copa do Brasil 18 de março de 2021

Próximas partidas