Onde assistir a Vasco x Goiás, pela Copa do Brasil?

Cruzmaltinos entram em campo nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado por bons resultados, o encara o na noite desta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela terceira fase da Copa do . O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv (exceto Rio de Janeiro) e Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Goiás DATA Quinta-feira, 12 de março de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida vascaína quer a classificação na / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado para avançar na Copa do Brasil, o Vasco entra em campo precisando do resultado positivo no primeiro jogo em São Januário.

Para o duelo, o técnico Abel Braga terá o retorno de Guarín ao time titular. Benítez também pode estrear com a camisa cruzmaltina.

"Temos que melhorar em muitos aspectos. Fizemos um jogo razoável na Copa do Brasil contra o ABC, teremos outro agora na quinta. O que jogamos hoje não é o bastante para ganhar do Goiás. Tivemos imensas dificuldades contra o Volta Redonda. O time não está apresentando aquilo que pode e deve. É a grande verdade. Estamos muito abaixo", analisou Abel.

Já o Goiás busca a recuperação após a eliminação na primeira fase da e entra em campo contra o Vasco com força máxima após Ney Franco poupar boa parte do time titular no fim de semana.

Provável escalação do Vasco: ​Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley, Henrique; Raúl, Andrey, Fredy Guarín; Marrony, Vinícius (Benítez), Cano.

Provável escalação do Goiás: ​Tadeu; Juan, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Caju; Sandro, Léo Sena, Daniel Bessa, Victor Andrade; Rafael Moura, Keko.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 ABC Copa do Brasil 5 de março de 2020 Volta Redonda 0 x 0 Vasco 8 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Carioca 15 de março 18h (de Brasília) Goiás x Vasco Campeonato Carioca 18 de março 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 2 Goiás Copa do Brasil 4 de março Goiás 1 x 0 Iporá Campeonato Goiano 7 de março

Próximas partidas