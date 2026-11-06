Onde assistir a Torino x Lecce na TV e por streaming: canais, data, horário e escalações

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Campeonato Italiano - Rodada 11 7 de nov. de 2026 - 09:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino x Lecce terá transmissão ao vivo pela DAZN. Confira abaixo as opções para assinar o serviço e acompanhar a partida ao vivo.

O Torino recebe o Lecce no Estádio Olímpico Grande Torino pela 11ª rodada da Série A 2026/27. As duas equipes chegam ao confronto após resultados decepcionantes na rodada anterior.

O Torino de Ignazio Abate perdeu seus dois últimos jogos no campeonato: primeiro, a derrota por 3 a 1 em casa para o Como; depois, o revés por 2 a 0 fora de casa diante do Frosinone. É um momento difícil para uma equipe que, poucas semanas atrás, havia acumulado três vitórias consecutivas.

O Lecce também não vive boa fase. A equipe de Eusebio Di Francesco vem de quatro derrotas nas últimas cinco partidas da Série A. A goleada por 5 a 1 sofrida diante do Frosinone e a derrota por 2 a 1 para o Genoa na rodada anterior retratam um período de profunda crise.

Os desfalques pesam para os dois técnicos. Abate não pode contar com seis jogadores por lesão, enquanto Di Francesco tem cinco indisponíveis, o que limita suas opções sobretudo no ataque e no meio-campo.

Na tabela, o Torino ocupa a décima posição, e o Lecce, a 14ª. A diferença de três pontos torna o confronto importante para as duas equipes na luta contra o rebaixamento e por uma vaga nas competições europeias.

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Torino enfrenta uma longa lista de lesões: Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali e Alessio Cacciamani estão fora. Abate deve escalar Lucas Perri no gol, com Ardian Ismajli, Saul Coco e Pietro Comuzzo na defesa; Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança e Zakaria Aboukhlal no meio-campo, além de Nikola Vlasic como meia-atacante atrás da dupla Adams-Simeone.

O Lecce não pode contar com Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha e Joel Monteiro por lesão, mas não tem jogadores suspensos no elenco. Di Francesco deve escalar Wladimiro Falcone no gol, com Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert e Antonino Gallo na defesa; Youssef Maleh, Oumar Ngom e Olaf Gorter no meio-campo, além de Danilo Veiga, Nikola Stulic e Konan N'Dri no trio de ataque.

Momento das equipes

O Torino soma três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas da Série A, com oito gols marcados e nove sofridos. A equipe vem de dois tropeços consecutivos: a derrota por 2 a 0 diante do Frosinone e, antes dela, o revés por 3 a 1 em casa para o Como. Antes dessa sequência negativa, o time de Abate havia vencido o Monza por 3 a 2 e o Parma, fora de casa, por 3 a 0, mostrando uma solidez que desapareceu nas últimas semanas.

O Lecce tem uma vitória e quatro derrotas nas últimas cinco partidas da Série A, com cinco gols marcados e 12 sofridos. A equipe vem da derrota por 2 a 1 para o Genoa, precedida pela goleada por 5 a 1 sofrida diante do Frosinone e pelo revés por 2 a 0 contra a Juventus. O único resultado positivo do período continua sendo a vitória convincente por 3 a 0 sobre a Udinese. O time de Di Francesco não vence há quatro partidas consecutivas.

Confrontos anteriores

O encontro mais recente entre as duas equipes foi em 1º de fevereiro de 2026, quando o Torino venceu por 1 a 0 em casa, pela Série A. Considerando os últimos cinco confrontos, o retrospecto pende ligeiramente para o lado do Lecce: a equipe venceu duas vezes, assim como o Torino, além de um empate por 0 a 0 em setembro de 2024. Nos dois últimos duelos no Via del Mare, o Lecce venceu por 2 a 1 e por 1 a 0.

Classificação

Na Série A, o Torino ocupa a décima posição, enquanto o Lecce está na 14ª. As duas equipes estão separadas por três pontos na tabela.