Como assistir a Marseille x Levski Sofia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? Uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 12:45 Stade Orange Velodrome

O Marseille recebe o Levski Sofia pela Europa League no estádio Orange Velodrome, e o time de Bruno Genesio precisa reagir após um fim de semana prejudicial.

O Marseille perdeu por 3 a 2 em casa para o Le Mans pela Ligue 1 em 22 de novembro. O resultado encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições e surpreendeu pela forma que a equipe vinha apresentando.

A derrota veio diante de um time que havia somado apenas dois pontos nos cinco jogos anteriores pelo campeonato. Agora, o Marseille volta a disputar uma partida europeia em busca de uma reação diante de sua torcida.

Timothy Weah abraçou a reputação do clube como um dos mais rejeitados da França e disse que a pressão lhe dá motivação extra. O ponta americano usa a braçadeira de capitão sob o comando de Genesio e falou sobre a visão serena que compartilha com o treinador.

O Levski Sofia chega da Bulgária com um desempenho recente melhor na Europa League. A equipe venceu o Jagiellonia Bialystok por 1 a 0 no início deste mês e depois bateu o Lokomotiv Sofia por 4 a 1 pela Primeira Liga Profissional em 22 de novembro.

O time de Julio Velazquez ocupa a 10ª posição na tabela da Europa League, bem à frente do Marseille, que está em 31º.