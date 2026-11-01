Campeonato Italiano - Rodada 10 1 de nov. de 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

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Como e Venezia se enfrentam no Estádio G. Sinigaglia, em Como, pela décima rodada da Serie A 2026/27. O Como recebe o Venezia em um confronto entre equipes que vivem momentos muito diferentes na temporada.

O Como chega a esta partida em uma fase extraordinária. São quatro vitórias nos últimos cinco jogos entre o campeonato e a Champions League, incluindo uma goleada por 4 a 1 sobre o Manchester United na Europa e uma vitória convincente por 3 a 1 fora de casa contra o Torino na última rodada da Serie A. Cesc Fabregas montou uma equipe capaz de causar problemas em qualquer competição.

O Venezia, por sua vez, atravessa um período difícil. Duas derrotas consecutivas no campeonato, primeiro para o Genoa e depois para a Inter, reduziram as ambições da equipe. O time de Davide Nicola segue na lanterna e precisa de pontos com urgência.

As duas equipes também têm desfalques. O Como precisa lidar com a ausência de vários jogadores, enquanto o Venezia chega com uma lista de indisponíveis que complica ainda mais os planos de Nicola.

O Venezia mostrou que pode vencer equipes de nível superior em casa, como demonstra a vitória sobre o Napoli nesta temporada. Mas jogar fora é outra história para o time, que tem dificuldades para manter a regularidade longe do Penzo.

Para o Como, por sua vez, esta é uma oportunidade de consolidar sua posição na parte de cima da tabela. A equipe está firme na disputa e quer aproveitar o mando de campo diante de sua torcida.

A seguir, todas as informações sobre como acompanhar Como x Venezia ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Como de Fabregas não poderá contar com Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali e Jesus Rodriguez. A provável escalação tem Robert Sanchez no gol; Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf e Alex Valle na defesa; Caqueret, Luis Milla e Da Cunha com Perrone no meio-campo; e Nico Paz e Douvikas no ataque.

O Venezia não poderá contar com Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi e Thorir Helgason. Nicola deve escalar Filip Stankovic no gol; Halhal, Moreno, Juan Jesus e Hainaut na linha defensiva; Schingtienne, Kike Perez, Sohm e Busio no meio-campo; e Lauberbach e Adams no ataque.

Momento das equipes

O Como conquistou quatro vitórias e sofreu apenas uma derrota nos últimos cinco jogos entre Serie A e Champions League, com 13 gols marcados e 7 sofridos. O único tropeço veio contra o Feyenoord na Europa (2 a 3), mas a equipe respondeu com três vitórias consecutivas, incluindo o 4 a 1 sobre o Manchester United. Na última rodada do campeonato, o Como venceu o Torino por 3 a 1 fora de casa, confirmando a solidez de sua fase atual.

O Venezia venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com dois empates e duas derrotas. O triunfo mais recente foi a vitória em casa por 1 a 0 sobre o Napoli, mas, desde então, vieram as derrotas para o Genoa (1 a 0) e a Inter (0 a 2). A equipe marcou 3 gols e sofreu 6 nas últimas cinco partidas.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em 8 de março de 2025, quando Como e Venezia empataram por 1 a 1 na Serie A. Nos últimos cinco encontros, foram duas vitórias do Venezia, um empate e duas vitórias do Como, com os confrontos mais recentes disputados pela Serie A e pela Serie B. As equipes também haviam se enfrentado em 8 de dezembro de 2024, em outro empate, por 2 a 2, no Penzo.

Classificação

Na Serie A 2026/27, o Como ocupa a quarta posição e está na disputa pela parte de cima da tabela, enquanto o Venezia é o lanterna, com 20 pontos, em plena zona de rebaixamento e à procura urgente de pontos para escapar da queda.