Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Italiano
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoVenezia
Assista aqui! Disney+
GOAL-e
Com a ajuda da

Onde assistir a Como x Venezia: streaming, canais de TV, data, horário e escalações

Como x Venezia
Campeonato Italiano
Como
Venezia

Como assistir ao jogo da Serie A entre Como e Venezia, com horário de início e notícias das equipes

crest
Campeonato Italiano - Rodada 10
Stadio G. Sinigaglia

Como x Venezia tem transmissão ao vivo pelo DAZN, a única plataforma que exibe todos os jogos da Serie A 2026/27. Para assinar e acompanhar a partida por streaming, basta acessar o link abaixo.

DAZN

DAZN

Assine!

Como x Venezia é uma transmissão exclusiva do DAZN e não está entre os três jogos desta semana exibidos também pelo Sky Sport e, via streaming, pelo NOW. Por tempo limitado, o plano anual DAZN Full, com pagamento dividido em 12 parcelas mensais, está disponível por € 29,99 por mês. Para os torcedores que querem acompanhar todos os jogos do Como ou do Venezia na Serie A, também está disponível o DAZN MyClubPass, plano dedicado a uma única equipe.

Como assistir a Como x Venezia com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá encontrar restrições geográficas. Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite estabelecer uma conexão online segura e criptografada. Ao mudar virtualmente sua localização para um país onde a partida é transmitida, você pode contornar as restrições geográficas e assistir ao vivo ao seu time do coração.

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

Como e Venezia se enfrentam no Estádio G. Sinigaglia, em Como, pela décima rodada da Serie A 2026/27. O Como recebe o Venezia em um confronto entre equipes que vivem momentos muito diferentes na temporada.

O Como chega a esta partida em uma fase extraordinária. São quatro vitórias nos últimos cinco jogos entre o campeonato e a Champions League, incluindo uma goleada por 4 a 1 sobre o Manchester United na Europa e uma vitória convincente por 3 a 1 fora de casa contra o Torino na última rodada da Serie A. Cesc Fabregas montou uma equipe capaz de causar problemas em qualquer competição.

O Venezia, por sua vez, atravessa um período difícil. Duas derrotas consecutivas no campeonato, primeiro para o Genoa e depois para a Inter, reduziram as ambições da equipe. O time de Davide Nicola segue na lanterna e precisa de pontos com urgência.

As duas equipes também têm desfalques. O Como precisa lidar com a ausência de vários jogadores, enquanto o Venezia chega com uma lista de indisponíveis que complica ainda mais os planos de Nicola.

O Venezia mostrou que pode vencer equipes de nível superior em casa, como demonstra a vitória sobre o Napoli nesta temporada. Mas jogar fora é outra história para o time, que tem dificuldades para manter a regularidade longe do Penzo.

Para o Como, por sua vez, esta é uma oportunidade de consolidar sua posição na parte de cima da tabela. A equipe está firme na disputa e quer aproveitar o mando de campo diante de sua torcida.

A seguir, todas as informações sobre como acompanhar Como x Venezia ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Escalações de Como x Venezia

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formação
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
J. ButezJ. ButezY. CoutoY. CoutoM. KempfM. KempfJ. RamonJ. RamonKaikiKaikiM. BaturinaM. BaturinaL. MillaL. MillaL. Da CunhaL. Da CunhaN. PazN. PazS. RicciS. RicciA. DouvikasA. DouvikasF. StankovicF. StankovicM. MorenoM. MorenoR. HalhalR. HalhalJ. JesusJ. JesusP. MazzocchiP. MazzocchiT. HelgasonT. HelgasonS. SohmS. SohmG. BusioG. BusioA. HainautA. HainautL. LauberbachL. LauberbachA. AdamsA. Adams
Venezia crest
Venezia
VEN
4-2-3-1
Como

Time titular

Venezia

Reservas

Técnico

  • Cesc Fábregas
  • D. Nicola

O Como de Fabregas não poderá contar com Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali e Jesus Rodriguez. A provável escalação tem Robert Sanchez no gol; Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf e Alex Valle na defesa; Caqueret, Luis Milla e Da Cunha com Perrone no meio-campo; e Nico Paz e Douvikas no ataque.

O Venezia não poderá contar com Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi e Thorir Helgason. Nicola deve escalar Filip Stankovic no gol; Halhal, Moreno, Juan Jesus e Hainaut na linha defensiva; Schingtienne, Kike Perez, Sohm e Busio no meio-campo; e Lauberbach e Adams no ataque.

Como

Lesões e suspensões

Venezia

Momento das equipes

COM

COM - Sequência

FEY
D3-2
FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
Gol marcado (sofrido)
14/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
VEN

VEN - Sequência

RAP
V1-0
ATA
D3-1
NAP
V1-0
GEN
D1-0
INT
D0-2
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Como conquistou quatro vitórias e sofreu apenas uma derrota nos últimos cinco jogos entre Serie A e Champions League, com 13 gols marcados e 7 sofridos. O único tropeço veio contra o Feyenoord na Europa (2 a 3), mas a equipe respondeu com três vitórias consecutivas, incluindo o 4 a 1 sobre o Manchester United. Na última rodada do campeonato, o Como venceu o Torino por 3 a 1 fora de casa, confirmando a solidez de sua fase atual.

O Venezia venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com dois empates e duas derrotas. O triunfo mais recente foi a vitória em casa por 1 a 0 sobre o Napoli, mas, desde então, vieram as derrotas para o Genoa (1 a 0) e a Inter (0 a 2). A equipe marcou 3 gols e sofreu 6 nas últimas cinco partidas.

Confrontos anteriores

Confrontos

ComoEmpateVenezia
1
2
2
Campeonato Italiano
Como badge
Como
COM
1
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FJ
Campeonato Italiano
Venezia badge
Venezia
VEN
2
Como badge
Como
COM
2
FJ
Serie B
Como badge
Como
COM
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FJ
Serie B
Venezia badge
Venezia
VEN
3
Como badge
Como
COM
0
FJ
Serie B
Venezia badge
Venezia
VEN
3
Como badge
Como
COM
2
FJ
7Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O último confronto entre as duas equipes foi em 8 de março de 2025, quando Como e Venezia empataram por 1 a 1 na Serie A. Nos últimos cinco encontros, foram duas vitórias do Venezia, um empate e duas vitórias do Como, com os confrontos mais recentes disputados pela Serie A e pela Serie B. As equipes também haviam se enfrentado em 8 de dezembro de 2024, em outro empate, por 2 a 2, no Penzo.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
E
V
D
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
E
D
V
E
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
D
V
D
E
V
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
E
E
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
E
D
D
D
E
18
ParmaParmaPAR
9126515-105
E
D
D
D
V
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
D
D
D
V
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A 2026/27, o Como ocupa a quarta posição e está na disputa pela parte de cima da tabela, enquanto o Venezia é o lanterna, com 20 pontos, em plena zona de rebaixamento e à procura urgente de pontos para escapar da queda.

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google