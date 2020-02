Onde assistir a Caxias x Botafogo, pela Copa do Brasil?

Alvinegro estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Estreando na Copa do , o entra em campo contra o , nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no estádio Centenário, pela primeira fase do torneio. A partida terá transmissão da TV Globo, para o Rio de Janeiro, Brasília e Sergipe, além do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Caxias x Botafogo DATA Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Centenário - Rio Grande do Sul, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Alvinegro estreia na / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão da TV Globo (Rio de Janeiro, , Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Sul), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Com a vantagem de jogar pelo empate, o Alvinegro chega embalado para o confronto após a vitória sobre o no , mas o técnico Alberto Valentim alerta para os riscos que o adversário oferece.

"Queremos buscar um campeonato com conquistas. Entramos com muita atenção. Não é o mais importante, mas um dos. Viramos a chave agora para a copa do Brasil. Jogo difícil, Caxias está muito bem", disse.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme; Cícero, Thiaguinho, Alex Santana e Bruno Nazário; Luis Henrique e Navarro

CAXIAS

O Caxias iniciou bem a temporada no , já classificado para a semifinal do primeiro turno, com três vitórias e um empate.

Quem passar enfrenta na próxima fase o vencedor do confronto entre Toledo-PR e .

Provável escalação do Caxias: Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales, Juliano, Bruno Ré; Tilica (Vinícius Baiano), Carlos Alberto, Gilmar (João Paulo), Diogo Oliveira, Juninho Potiguar

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 1 Resende Campeonato Carioca 30 de janeiro Botafogo 1 x 0 Vasco Campeonato Carioca 2 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Campeonato Carioca 9 de fevereiro 16h (de Brasília)

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Aimoré 0 x 1 Caxias Campeonato Gaúcho 29 de janeiro Caxias 1 x 0 Caxias Campeonato Gaúcho 2 de fevereiro

Próximas partidas