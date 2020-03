Onde assistir a Botafogo x Bangu, pelo Campeonato Carioca?

Alvinegro entra em campo neste domingo (15), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Marcando a estreia de Honda, o encara o na tarde deste domingo (15), às 16h (de Brasília), no estádio Nílton , pela terceira rodada da . O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Rondânia e Roraima), além do Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Bangu DATA Domingo, 15 de março de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer a vitória em casa / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Rondânia e Roraima), além do Premiere, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após muita expectativa, Honda finalmente vai estrear com a camisa do Botafogo, mesmo sem a presença dos torcedores no estádio.

Para o duelo, o técnico Paulo Autuori não poderá contar com Joel Carli, com dores musculares.

Do outro lado, o Bangu não tem grandes problemas para escalar a equipe neste domingo, devendo repetir a escalação das últimas partidas.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Barrandeguy, Benevenuto, Kanu, Danilo Barcelos; Caio Alexandre, ​Alex Santana, Bruno Nazário, Honda, Luiz Fernando; Pedro Raúl.

Provável escalação do Bangu: ​Matheus Inácio; Juliano, Michel, Rodrigo Lobão, Felipe Dias; Dieyson, Josiel, Octávio e Juan Felipe; Rocha, Jairinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Botafogo 7 de março Botafogo 1 x 0 Paraná Copa do 10 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paraná x Botafogo 18 de março 19h15 (de Brasília) Botafogo x Campeonato Carioca 21 de março 19h (de Brasília)

BANGU

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 1 x 0 Portuguesa Campeonato Carioca 28 de fevereiro Boavista 2 x 1 Bangu Campeonato Carioca 6 de março

Próximas partidas