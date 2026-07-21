A atitude dos jogadores da seleção da Argentina durante a cerimónia de entrega da Taça do Mundo gerou ampla polémica; muitos consideraram-na um comportamento carente de espírito desportivo, depois de a maioria dos jogadores ter virado as costas no momento da consagração da seleção espanhola. E enquanto alguns entendem que os jogadores estavam a saudar os seus adeptos nas bancadas, outros insistem em que o gesto foi premeditado.

No meio desta polémica, destacou-se uma única exceção que quebrou esta regra; o jogador José Manuel López recusou-se a seguir o caminho dos seus companheiros e preferiu permanecer e acompanhar o capitão Rodrigo Hernández a erguer o troféu, num gesto que demonstrou grande respeito pela seleção vencedora e pelo espírito desportivo.

Na sequência deste gesto, as mensagens de elogio e felicitações choveram sobre as contas pessoais do avançado argentino a partir de diversas partes do mundo, sobretudo do Brasil, conforme destacou o jornal espanhol "Marca". Entre os comentários mais destacados, lia-se: "Parabéns pelo teu elevado espírito desportivo", e "O respeito e a humildade fazem-te ganhar o carinho das pessoas mais do que a arrogância", além de: "Foste o único que demonstrou maturidade e respeito pelo desporto, tu representas o lado luminoso do povo argentino".

E apesar de López ser um nome pouco conhecido nos meios futebolísticos europeus, a sua convocatória para a lista do "Tango" pelo treinador Lionel Scaloni foi uma das surpresas do Mundial que a imprensa argentina divulgou com grande interesse.

Em contrapartida, López goza de ampla notoriedade no futebol brasileiro; joga pelo Palmeiras desde 2022, tendo chegado proveniente do clube argentino Lanús, e sagrou-se com o clube como melhor marcador na última temporada. O jovem avançado participou durante a competição no jogo contra a Suíça, e contribuiu de forma decisiva para a construção do belo golo marcado pelo seu companheiro Julián Álvarez.