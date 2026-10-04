O sírio Omar Al Somah, ex-atacante do Al Ahli, lançou uma surpresa de peso ao falar com franqueza sobre a situação de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal, afirmando que a equipe é capaz de apresentar um futebol melhor na ausência de seu capitão. A declaração coincide com a recente crise vivida pela concentração da seleção entre Ronaldo e o técnico Jorge Jesus.

As declarações de Al Somah vêm após dias quentes vividos pela seleção portuguesa, depois que Jesus decidiu não escalar Ronaldo durante o confronto contra a Noruega, antes que os acontecimentos se intensificassem com o anúncio do treinador de que o capitão da seleção não começaria a partida seguinte, levando o craque do Al Nassr a deixar a concentração de Portugal em meio a uma grande polêmica, em um episódio que lançou sombras sobre a relação entre as duas partes.

Al Somah disse, em declarações pela rede "beIN Sports": "Não há discussão sobre a capacidade de Cristiano Ronaldo, mas ele não é mais o que era antes, pois não está em condições nos aspectos técnico e físico, e Portugal atualmente é melhor sem ele", em uma avaliação franca do atacante sírio sobre a capacidade de Ronaldo de seguir com o mesmo impacto que apresentava com a seleção de seu país.

Al Somah não se limitou a isso e revelou seu ponto de vista sobre a forma como os jogadores de Portugal lidam com Ronaldo dentro de campo, afirmando: "Até os jogadores não querem jogar em sua direção, vejo que alguns jogadores mudam suas posições e o local de entrega da bola no sentido contrário ao de Ronaldo", tornando suas declarações uma crítica direta ao papel que o capitão de Portugal desempenha dentro do sistema da equipe.

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As declarações de Al Somah coincidiram com uma ampla polêmica sobre o futuro de Ronaldo na seleção de Portugal, depois que a situação entre ele e Jesus chegou a um estágio avançado durante o período de pausa internacional, terminando com a saída do jogador da concentração, antes de retornar à capital saudita, Riad, para se juntar aos treinamentos do Al Nassr e dar continuidade à sua trajetória com a equipe no próximo período.

Ronaldo tem um histórico excepcional com a seleção de Portugal, mas as declarações de Al Somah reabriram o debate sobre sua capacidade de continuar oferecendo a mesma contribuição diante do avanço de sua idade e da mudança de seus papéis dentro de campo, especialmente após a recente crise com Jesus, que fez com que o futuro do capitão de Portugal com a seleção de seu país se tornasse alvo de grande atenção no próximo período.











