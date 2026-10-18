Dani Olmo, destaque do Barcelona, afirmou que não estava preocupado com o jejum de gols no período recente, ressaltando que o mais importante para ele era que a equipe continuasse somando vitórias.

A declaração veio depois de Olmo balançar as redes do Real Betis na vitória por 5 a 2, neste sábado, pela nona rodada de LaLiga.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Olmo recuperou o instinto de goleador que lhe faltava desde o início da temporada, ao marcar o quinto e decisivo gol do Barcelona no estádio La Cartuja, contribuindo para a nona vitória da equipe em um início de competição impecável.

O meia-atacante declarou ao canal do Barcelona: "Estou muito feliz por seguir marcando ou dando assistências, e feliz por continuar contribuindo com o time. Fazia um tempo que eu não marcava, mas isso não me importava. Tudo o que eu queria era que a equipe vencesse, e ela já estava vencendo. Estou feliz, mas minha felicidade vem do fato de o time ter ganhado e de termos conquistado os três pontos".

Olmo atuou como falso nove diante do Galatasaray, enquanto jogou na armação contra o Real Betis, e falou sobre a preparação do Barcelona para os dois jogos aguardados na Liga dos Campeões e em LaLiga: "Tento dar o meu melhor pelo time, e todos estão felizes e preparados para a semana que nos espera. Vamos enfrentar o campeão da Liga dos Campeões e nosso maior rival, e estamos empolgados".

O Barcelona se prepara para uma semana decisiva: visita o Paris Saint-Germain na terça-feira, às 21h, pela Liga dos Campeões, antes de receber o Real Madrid no domingo, no mesmo horário, no estádio Spotify Camp Nou, no clássico válido por LaLiga.



