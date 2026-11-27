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Dani Olmo, jogador do Barcelona, esteve nesta sexta-feira diante da família e de muitas crianças em sua cidade natal para afirmar, com toda a confiança, que o Barcelona não aceitará nada menos do que ganhar tudo antes do Natal.

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O meio-campista do Barcelona, de 28 anos, inaugurou o novo Cruyff Court no bairro de Montserrat, em Terrassa, em um evento carregado de emoções e lembranças, que contou com a presença de diversas personalidades do esporte e autoridades.

O campo é o 337º do tipo no mundo, com unidades espalhadas por 20 países, e o segundo em Terrassa, depois daquele inaugurado por Xavi Hernández e pelo saudoso Johan Cruyff em 2014 em Can Tusell, outro bairro carente de instalações esportivas.

O belo espaço, com grama sintética, foi construído em parceria com a organização Action, para permitir que as crianças joguem futebol em condições ideais, longe das dificuldades dos campos antigos.

Estiveram presentes na inauguração Susila Cruyff, presidente da Fundação Johan Cruyff, Pati Rora, diretora da fundação, Francisco Núñez Aparicio, diretor-geral da organização Action España, e Jordi Ballart, prefeito de Terrassa.

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Nesse clima especial, cercado pela família, com a presença especial dos avós, e rodeado pelas crianças que inauguraram a instalação com gols, Dani Olmo falou à imprensa, num momento em que voltará à titularidade contra o Deportivo La Coruña, depois de sua lesão e da suspensão de Fermín.

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Com muita confiança, Olmo declarou, em entrevista reproduzida pelo jornal espanhol Mundo Deportivo: “Estou totalmente bem e ansioso para ajudar o time a vencer. Antes da pausa de Natal, nosso objetivo é ganhar tudo”.

Ele acrescentou, expressando a alegria de realizar o evento em sua cidade natal: “Eu esperava ansiosamente inaugurar um Cruyff Court na minha cidade. Johan é um símbolo do futebol mundial e do Barcelona, e isso é motivo de orgulho para mim. Comecei a jogar na rua com meu irmão e nunca tinha visto um campo como este. Estou muito feliz porque as crianças vão poder usá-lo”.

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Dani Olmo declarou: “Lutei por muitos sonhos e ainda tenho muito a conquistar ou a repetir”, e insistiu: “Estou totalmente recuperado. Vamos continuar vencendo antes do Natal, depois descansar e então recomeçar, porque o caminho é longo. Estamos melhorando a cada dia e buscamos conquistar tudo”.

Questionado sobre o interesse do Bayern de Munique, Olmo foi categórico e claro: “Estou onde quero estar”, indicando que seus planos para o futuro incluem continuar vestindo a camisa do Barcelona.

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E reforçou: “Meu sonho e meu objetivo são conquistar títulos aqui no Barcelona. Estou conseguindo isso e quero continuar. Também quero devolver o Barcelona ao lugar que merece na Europa. Esse é o meu objetivo”.

Para encerrar, Olmo foi questionado sobre o anúncio da aposentadoria de Marc Márquez da MotoGP e não hesitou em exaltar o legado do piloto catalão: “Ele é uma lenda do motociclismo. Sua personalidade, seu temperamento e seu estilo de competir são exemplos a serem seguidos. Um dos grandes está indo embora, mas seu legado será eterno. No fim, esse é o lado bonito de tudo isso”.