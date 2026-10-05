Mais uma vez, o francês Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, provou ser o jogador mais decisivo na era do técnico Zinedine Zidane, após brilhar na noite de segunda-feira diante da Bélgica.

Olise entrou como substituto no segundo tempo e contribuiu para transformar a desvantagem da França (1 a 0) em uma vitória avassaladora (4 a 1), em apenas 14 minutos, após marcar dois gols e dar assistência para outro na partida da quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

Além da partida contra a Bélgica, Olise marcou 4 gols nesta data Fifa atual, confirmando sua posição como um dos jogadores de maior destaque do mundo na atualidade.

Olise declarou ao canal francês "TF1" após a partida realizada no estádio Stade de France: "Acho que jogamos bem no fim do jogo. O primeiro tempo foi difícil, pois o confronto contra defesas recuadas sempre é complicado. Mantivemos a pressão e o final foi bom, então estamos felizes".

Olise elogiou seus companheiros na seleção da França e o técnico Zidane, e disse, segundo o site "Foot Mercato": "Acho que isso também diz respeito à equipe. Ele (Zidane) propõe ideias e nós as seguimos. Vamos continuar nessa linha".

E concluiu suas declarações: "Continuo feliz na seleção francesa; é um prazer jogar com esse time. Há muitos jogadores diferenciados. Estou feliz de jogar aqui".



