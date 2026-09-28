Olise parte corações belgas com golaço aos 88 minutos

A Bélgica perdeu por 0 a 1 para a França nesta segunda-feira, no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, nos instantes finais. Foi o reserva Michael Olise quem, aos 88 minutos e com uma bela jogada, partiu o coração dos valentes belgas.

Zinédine Zidane optou por deixar Rayan Cherki, Michael Olise e Ousmane Dembélé no banco. Kylian Mbappé ficou fora por causa de uma lesão. Mika Godts, que marcou um belo gol contra a Itália, teve mais uma vez uma vaga entre os titulares da seleção belga.

Godts se fez notar nos primeiros minutos com jogadas e muita entrega. A equipe de Van Bommel não teve medo, mas também contou com sorte quando Désiré Doué acertou o travessão com uma bomba após jogada individual. O jogo, em todo caso, foi lá e cá em Bruxelas, com Romeo Lavia tirando uma bola em cima da linha.

Foi um confronto divertido entre os países vizinhos, embora isso não tenha rendido gols no primeiro tempo. A formação de Van Bommel, aliás, foi bem menos perigosa após o reinício. Do lado dos visitantes, Dembélé entrou em campo aos 67 minutos.

De repente houve emoção quando Dodi Lukebakio apareceu em posição promissora, mas o reserva foi parado pelo goleiro Mike Maignan. Pouco depois, Godts chutou na rede pelo lado de fora após uma jogada individual. Van Bommel voltou a incentivar sua equipe para os últimos 15 minutos, enquanto Cherki e Olise entraram para a reta final.

Os dois países foram com tudo em busca da vitória na reta final. Lavia ainda deixou o campo e recebeu grandes aplausos do público belga. Os torcedores claramente estavam satisfeitos com a forma como a França era mantida sob controle.

A Bélgica, porém, ainda teve de engolir a derrota. O acionado Olise iniciou uma jogada individual na linha do meio-campo e depois acertou o canto esquerdo. A comemoração foi grande para Zidane, que viu sua equipe vencer a Turquia por 0 a 1 na sexta-feira.