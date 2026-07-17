Olisé diz aos companheiros: “Quero ser transferido para o Real Madrid”

O francês Michael Oliessi manifestou seu desejo de se juntar ao Real Madrid a partir da próxima temporada, depois de ter comunicado aos companheiros durante a Copa do Mundo sua intenção de deixar o Bayern de Munique, conforme confirmou o jornal francês “L’Équipe”.

O nome de Oulissi havia sido mencionado entre os candidatos quando Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, falou, durante o período eleitoral, sobre uma oferta de 150 milhões de euros para contratar um grande astro mundial, antes que o presidente do clube merengue se apressasse em esclarecer que o jogador francês não era o alvo daquela declaração.

O jornal francês “L’Équipe” revelou que Oulissi comunicou aos companheiros, durante a Copa do Mundo, seu desejo de deixar o Bayern de Munique e se transferir para o Real Madrid; o jornal chegou a dedicar a capa de sua edição desta sexta-feira a esse assunto.

O jornal acrescentou que os dirigentes do Real Madrid estão cientes do desejo do jogador e pretendem iniciar as negociações após o término da Copa do Mundo para tentar fechar o negócio, apesar de estarem cientes da dificuldade da tarefa, especialmente porque o Bayern de Munique não pretende abrir mão do jogador, o que já havia sido confirmado pelos dirigentes do clube anteriormente.

Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, havia enviado uma mensagem clara sobre o possível interesse do Real Madrid em contratar Oliisi, dizendo: “Florentino Pérez pode poupar-se de fazer uma oferta para contratar Oliisi, pois não queremos vendê-lo”.

O atacante de 24 anos tem contrato com o Bayern de Munique válido até o verão de 2029, mas acredita que chegou a hora de dar um novo passo em sua carreira, o que também comunicou aos companheiros durante a Copa do Mundo.

De acordo com o “L’Équipe”, seu companheiro de equipe Dayot Upamecano tentou convencê-lo a permanecer em Munique.

O “L’Équipe” explicou que a possível contratação de Oulissi poderia resultar na saída de uma das principais estrelas do Real Madrid para abrir espaço para o promissor jogador francês.

As especulações do jornal francês indicam que Jude Bellingham, cuja relação com Kylian Mbappé não está das melhores no momento, ou Vinícius Júnior, que ainda não se sentou para negociar a renovação de seu contrato, são candidatos a deixar o Santiago Bernabéu para abrir espaço para a chegada de Oulissi.