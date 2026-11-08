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Traduzido por

Old Trafford testemunha noite histórica de Emery na Premier League

U. Emery
P. Guardiola
M. Arteta
Manchester United x Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
Espanha
England

Um número que só os grandes alcançam

Cobertura absoluta
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O espanhol Unai Emery, treinador do Aston Villa, segue consolidando seu lugar entre os técnicos de maior destaque na história da Premier League, depois de alcançar um novo feito durante o confronto de sua equipe diante do Manchester United, no estádio Old Trafford, pela décima rodada do Campeonato Inglês.

A rede Squawka, especializada em estatísticas, informou que Emery disputa sua 200ª partida na Premier League, acrescentando mais uma marca à sua trajetória como treinador nos gramados ingleses.

A rede destacou que Emery se tornou o quinto técnico espanhol a atingir esse número na história da competição, juntando-se a uma lista que inclui seus compatriotas Rafael Benítez, Roberto Martínez, Pep Guardiola e Mikel Arteta.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
V
V
D
V
V
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
D
D
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
V
D
V
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
D
V
D
V
V
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
V
V
D
D
E
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
V
V
V
V
D
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
D
V
E
D
E
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
V
D
E
E
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
E
E
V
V
E
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
D
V
V
V
E
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
E
D
V
D
D
13
HullHullHUL
102531111011
D
E
E
D
E
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
D
E
E
D
V
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
E
E
V
V
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
V
D
E
D
D
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
D
V
D
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
E
D
D
E
E
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
V
D
E
D
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
D
D
D
D
V
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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