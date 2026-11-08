O espanhol Unai Emery, treinador do Aston Villa, segue consolidando seu lugar entre os técnicos de maior destaque na história da Premier League, depois de alcançar um novo feito durante o confronto de sua equipe diante do Manchester United, no estádio Old Trafford, pela décima rodada do Campeonato Inglês.

A rede Squawka, especializada em estatísticas, informou que Emery disputa sua 200ª partida na Premier League, acrescentando mais uma marca à sua trajetória como treinador nos gramados ingleses.

A rede destacou que Emery se tornou o quinto técnico espanhol a atingir esse número na história da competição, juntando-se a uma lista que inclui seus compatriotas Rafael Benítez, Roberto Martínez, Pep Guardiola e Mikel Arteta.