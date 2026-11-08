O espanhol Unai Emery, treinador do Aston Villa, segue consolidando seu lugar entre os técnicos de maior destaque na história da Premier League, depois de alcançar um novo feito durante o confronto de sua equipe diante do Manchester United, no estádio Old Trafford, pela décima rodada do Campeonato Inglês.
A rede Squawka, especializada em estatísticas, informou que Emery disputa sua 200ª partida na Premier League, acrescentando mais uma marca à sua trajetória como treinador nos gramados ingleses.
A rede destacou que Emery se tornou o quinto técnico espanhol a atingir esse número na história da competição, juntando-se a uma lista que inclui seus compatriotas Rafael Benítez, Roberto Martínez, Pep Guardiola e Mikel Arteta.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
V
V
V
V
V
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
V
V
D
V
V
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
D
D
D
V
V
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
V
D
V
V
D
|5
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
D
V
D
V
V
|6
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
V
V
D
D
E
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
V
V
V
V
D
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
D
V
E
D
E
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
V
D
E
E
D
|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
E
E
V
V
E
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
D
V
V
V
E
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
E
D
V
D
D
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
D
E
E
D
E
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
D
E
E
D
V
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
E
E
V
V
D
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
V
D
E
D
D
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
D
V
D
D
V
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
E
D
D
E
E
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
V
D
E
D
D
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
D
D
D
D
V